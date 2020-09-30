Herkes Eteğindeki Taşı Dökmeli

11 Ekim tarihinde oy kullanacak olan seçmenlerimizin adayların bu konuda ne düşündüğünü bilme hakkı vardır. Demokrasi de bunu gerektirir.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaştığı bu günlerde, Sayın Akıncı ve Sayın Erhürman dışındaki diğer adayların, Federasyon konusundaki muğlak ifadelerini netleştirip, bu konuda ne düşündüklerini, seçilmeleri halinde federasyon görüşüp görüşmeyeceklerini peşinen kamuoyuna açıklamaları şarttır. Halkın aldatılmaması açısından bu adaylar, net ifadeler kullanmalıdırlar.

Federasyon görüşeceğini söyleyen ve "Ucu açık olmayan görüşmeler" den bahseden Sayın Akıncı ve Sayın Erhürman da, yarım asırdır sürdürülen bu görüşmelerin devam etmesi halinde, kendilerinin ön gördüğü zaman sınırının ne olduğunu, bu sürenin sonunda başarısız olunması halinde hangi alternatifi gündemlerine alacaklarını peşinen kamuoyuna açıklamalıdırlar.

YDP’ninCumhurbaşkanı Adayı olarak biz bu konuda son derece net ifadeler kullanıyor, seçilmemiz halinde federasyon görüşmeyeceğimizi, self determinasyon hakkımızı kullanarak referanduma gideceğimizi, referandum sonucuna göre, bundan sonra ilgili taraflara federasyon görüşmeyeceğimizi ilan edeceğimizi defaatle açıkladık.

11 Ekim tarihinde oy kullanacak olan seçmenlerimizin adayların bu konuda ne düşündüğünü bilme hakkı vardır. Demokrasi de bunu gerektirir.

Tüm adayları bu konuda açıklama yapmaya davet ediyorum.