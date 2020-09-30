  • BIST 1.132
  • Altın 470,487
  • Dolar 7,7612
  • Euro 9,0790
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1170 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 21kişi taburcu edildi

Herkes Eteğindeki Taşı Dökmeli

» »
11 Ekim tarihinde oy kullanacak olan seçmenlerimizin adayların bu konuda ne düşündüğünü bilme hakkı vardır. Demokrasi de bunu gerektirir.
Herkes Eteğindeki Taşı Dökmeli

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaştığı bu günlerde, Sayın Akıncı ve Sayın Erhürman dışındaki diğer adayların, Federasyon konusundaki muğlak ifadelerini netleştirip, bu konuda ne düşündüklerini, seçilmeleri halinde federasyon görüşüp görüşmeyeceklerini peşinen kamuoyuna açıklamaları şarttır. Halkın aldatılmaması açısından bu adaylar,  net ifadeler kullanmalıdırlar.

 

Federasyon görüşeceğini söyleyen ve "Ucu açık olmayan görüşmeler" den bahseden Sayın Akıncı ve Sayın Erhürman da, yarım asırdır sürdürülen bu görüşmelerin devam etmesi halinde, kendilerinin ön gördüğü zaman sınırının ne olduğunu, bu sürenin sonunda başarısız olunması halinde hangi alternatifi gündemlerine alacaklarını peşinen kamuoyuna açıklamalıdırlar.

 

YDP’ninCumhurbaşkanı Adayı olarak biz bu konuda son derece net ifadeler kullanıyor, seçilmemiz halinde federasyon görüşmeyeceğimizi, self determinasyon hakkımızı kullanarak referanduma gideceğimizi, referandum sonucuna göre, bundan sonra ilgili taraflara  federasyon görüşmeyeceğimizi ilan edeceğimizi defaatle açıkladık.

 

11 Ekim tarihinde oy kullanacak olan seçmenlerimizin adayların bu konuda ne düşündüğünü bilme hakkı vardır. Demokrasi de bunu gerektirir.

 

Tüm adayları bu konuda açıklama yapmaya davet ediyorum.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Denktaş: “Rumlar Federasyonu Taviz Olarak Görüyor”30 Eylül 2020 Çarşamba 11:37
  • Cuma sabah saatleri itibarıyla çalışmalara yeniden başlanması kararı alındı30 Eylül 2020 Çarşamba 11:23
  • DSİ: Çalışmalara, Cuma günü yeniden başlanması hedefleniyor30 Eylül 2020 Çarşamba 11:18
  • Erkut Yılmabaşar yazdı... İradene sahip çık! Sandığa git oy ver!30 Eylül 2020 Çarşamba 11:02
  • Denktaş: “Elektrik Kesintileri İle İlgili Yaşanan Sıkıntının Bütününden Hükümet Sorumludur”30 Eylül 2020 Çarşamba 10:23
  • KKTC Muhtarlar Derneği Başkanlığına Akay Darbaz Seçildi30 Eylül 2020 Çarşamba 09:59
  • Kararlardan sonra Spor Dairesi’nden açıklama30 Eylül 2020 Çarşamba 09:26
  • Detay bugün ne manşet attı? 30 Eylül 2020 Çarşamba30 Eylül 2020 Çarşamba 08:55
  • Tatar Ankara'da... Başbakan Tatar: Kıbrıs Türk Halkı suyu bekliyor30 Eylül 2020 Çarşamba 00:29
  • Tatar Ankara'ya gitmek üzere adadan ayrıldı29 Eylül 2020 Salı 20:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti