“Hiç kimse siyasi amaçlar uğruna sektörü ayaklar altına alamaz"

Kıbrıs Türk Kiralık Araç İşletmecileri Birliği (KAİB), Bakanlar Kurulu kararıyla verilen yeni “Z” izinlerine tepki göstererek, konuyu yargıya taşıyacaklarını duyurdu.

Kıbrıs Türk Kiralık Araç İşletmecileri Birliği Başkanı Yakup Serdaroğlu, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Hiç kimse kendi emelleri ve siyasi amaçlar uğruna bu sektörü ayaklar altına alacak şekilde davranamaz ve sorumluluğundan kaçamaz” dedi.

Hükümetin Cumhurbaşkanlığı seçimine 58 gün kala despotça bir harekette bulunduğunu, yıllardır bu izinlerin siyasi amaç uğruna dağıtıldığını, çözümsüzlüklerle karşı karşıya bırakıldıklarını savunan Serdaroğlu, Kiralık Motorlu Araç İzinlerinin (Z) ülke turizmi ve yatak kapasitesi baz alınarak dağıtılması gerektiğini savunduklarını anımsattı.

Serdaroğlu, istatistiki çalışmalar yaparak bu oranları ilgililerle paylaştıklarını da söyledi.

Söz konusu  izinlerin tamamen durdurulması; sadece sektör içi verilmesi veya sektöre yeni girmek isteyenlere verilmemesi gibi talepleri olmadığını da kaydeden Serdaroğlu, bu izinlerin adaletli ve tarafsız şekilde verilebilmesi için 2005’te ilgili bakanlık altında İzin Kurulu oluşturulduğunu hatırlattı.

Yakup Serdaroğlu, belli dönemler hariç kurulun da dikkate alınmadığını, siyasi amaçlar uğruna izin dağıtıldığını söyledi.

Dün yaşananların bardağı taşıran son damla olduğunu söyleyen Yakup Serdaroğlu, bir buçuk yıl önce mahkemelik olup ertelenen izinlerle onlara ek izinlerin verilmesini kınadıklarını ifade etti.

Hükümetin  tutumunu “despot” diye nitelendiren Yakup Serdaroğlu, “Hiç kimse kendi emelleri ve siyasi amaçlar uğruna ülke ekonomisine ciddi şekilde katkı koyan sektörümüzü ayaklar altına alacak şekilde davranamaz ve sorumluluğundan kaçamaz” dedi.

Serdaroğlu, sektör temsilcilerinin yasal haklarını gerek yargı önünde gerekse sahada arayacağını söyledi.

