Hindistan beş noktaya saldırı düzenledi: Pakistan'dan misilleme sözü

Pakistanlı güvenlik yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Hindistan Çarşamba günü erken saatlerde Pakistan kontrolündeki bölgelere, en az beş farklı noktaya füze saldırısı düzenledi.

Pakistan yönetimindeki Keşmir bölgesi ile ülkenin doğusundaki Pencap eyaletindeki bazı noktalarda gerçekleştirilen saldırılarda, biri çocuk olmak üzere sekiz kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 30 kişi de yaralandı.

Bir füze, Pencap'ın Bahawalpur kentindeki bir camiye çarptı ve çarpma anında bir çocuğu öldürdü. Diğer füzeler ise Pencap'taki Muridke ve Pakistan kontrolündeki Keşmir'deki Kotli yakınlarındaki bölgeleri hedef aldı.

Pakistan yönetimindeki Keşmir'deki yetkililer, bölgedeki hastanelerde olağanüstü hal ilan etti.

Hindistan ise saldırılarda, geçtiğimiz hafta Keşmir bölgesinde gerçekleştirilen turist katliamıyla bağlantılı militanlar tarafından kullanılan tesislerin hedef alındığını açıkladı.

Hindistan ordusu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Adalet yerini buldu,” dedi. Açıklamada saldırıya ilişkin başka herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.

"Eylemlerimiz odaklı, ölçülü ve doğası gereği tırmanışçı olmayan nitelikteydi. Hiçbir Pakistan askeri tesisi hedef alınmadı," denilen açıklamada şu ifadelerde yer aldı: "Hindistan hedef seçiminde ve infaz yönteminde önemli bir kısıtlama gösterdi."

Pakistan karşılık verdi: 2 savaş uçağı düşürüldü

Pakistan ordusu da bu saldırılara misilleme olarak iki Hint savaş uçağını düşürdü. Gelişme, Pakistan devlet medyası tarafından duyuruldu.

Devlet yayın kuruluşu PTV News’in güvenlik kaynaklarına dayandırdığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Pakistanlı kuvvetler, Hindistan’ın saldırganlığına gereken yanıtı veriyor. İlk gelen bilgilere göre, Pakistan Hava Kuvvetleri düşmana ait iki savaş uçağını vurdu. Tüm Pakistan Hava Kuvvetleri uçakları güvende. Pakistan Silahlı Kuvvetleri, düşmanın saldırgan tavrına karşı gereken karşılığı veriyor.”

Hindistan ordusu, Pakistan güçlerinin, iki ülke arasındaki tartışmalı Keşmir bölgesini ayıran gayriresmi sınır olan Kontrol Hattı'ndan ve uluslararası sınırdan açtığı rastgele ateş sonucu üç sivilin hayatını kaybettiğini de bildirdi.

Bu saldırılar, geçen ay Hindistan kontrolündeki Keşmir bölgesinde turistlere yönelik düzenlenen militan saldırısının ardından iki nükleer silahlı komşu arasında artan gerilimin ortasında gerçekleşti.

Hindistan, saldırının sorumluluğunun Pakistan tarafından desteklenen militanlara ait olduğunu savunuyor. İslamabad ise bu suçlamayı reddediyor.

Başbakan Şahbaz Şerif çarşamba günkü hava saldırılarını kınayarak "hain bir düşmanın korkakça saldırıları" olarak nitelendirdi ve ülkesinin buna yanıt vereceğini belirtti.

"Pakistan, Hindistan'ın dayattığı bu savaş eylemine karşı güçlü bir yanıt verme hakkına sahiptir ve güçlü bir yanıt veriliyor," diye ekledi.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler (ISPR) Genel Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, ulusal ARY News’e verdiği röportajda, “Açıkça söylüyorum: Pakistan, bu saldırıya kendi seçeceği zaman ve yerde karşılık verecektir. Bu alçakça kışkırtma yanıtsız kalmayacaktır,” ifadelerini kullandı.

“Bu korkak saldırı ile Hindistan’ın elde ettiğini sandığı geçici sevinç, kalıcı bir hüzne dönüşecektir.”

Reuters’a konuşan birçok görgü tanığı, gece yarısından sonra Muzafferabad şehri çevresindeki dağlık bölgelerde yüksek sesli patlamalar duyduklarını aktardı.

Patlamaların ardından şehirde elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

Daha önce Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Keşmir’deki saldırının ardından Hindistan ile bir çatışmanın “her an gerçekleşebileceğini” belirtmişti.

Keşmir saldırısı

Geçtiğimiz hafta Pahalgam'da gerçekleşen ve 26 kişinin ölümüne yol açan saldırının ardından nükleer güce sahip komşu ülkeler arasındaki ilişkiler ciddi şekilde bozuldu.

Hindistan, herhangi bir soruşturma ya da kanıt olmadan saldırganların “sınır ötesi bağlantıları” olabileceğini ima etmişti. Pakistan ise bu iddiaları kesin bir dille reddederek tarafsız bir soruşturma çağrısı yapmıştı.

Gerginliğin artmasıyla Pakistan, sınır bölgesinde kuvvetlerini takviye ederken, Hindistan Başbakanı da ordusuna “operasyonel serbesti” tanıdı. Askeri yetkililer olası bir Hindistan saldırısına karşı “hızlı yanıt” uyarısında bulunurken, iki ülke arasında diplomatik temaslar da devam ediyor.

Başbakan Şerif, gün içerisinde Pakistan İstihbarat Servisi (ISI) merkezini ziyaret ederek, “geleneksel tehdit” karşısında ülkenin hazırlıkları hakkında brifing aldı. Savunma Bakanı Asif de bu ziyarette yer aldı.

Geo News kanalındaki “Aaj Shahzeb Khanzada Kay Sath” programında konuşan Asif, Hindistan’la bir çatışmanın “hala an meselesi” olduğunu ve her an başlayabileceğini söyledi.

Asif, Hindistan’ın tercih edebileceği saldırı senaryolarına karşı Pakistan’ın her tür karşı tedbiri geliştirdiğini vurguladı: “Sınır ötesi saldırı, hava saldırısı, kara harekâtı ya da deniz angajmanı olsun, hepsi için hazırız.”

Askeri brifingde, her türlü saldırı ihtimaline karşı hazırlıkların değerlendirildiğini belirten Asif, büyük çaplı bir pusu ya da saldırının ise düşük ihtimal olduğunu çünkü böyle hareketlerin anında tespit edildiğini söyledi.

“Sürekli olarak onları izliyoruz,” diyen Asif, Hindistan’ın gizli bir faaliyet içerisinde olmadığını ve olası bir pusunun göz önünde gerçekleşmesinin mümkün olmadığını belirtti.

“Hazırlıklarımız tamam. Onlar bir hamle yaptıkları anda her düzeyde gereken karşılık verilecektir,” dedi.

Pakistan ayrıca konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne taşıyarak Hindistan’ın Pahalgam saldırısına dair “kanıtsız” iddiaları hakkında ülkenin duruşunu aktardı.

BM sözcüsü Stephane Dujarric dün gece geç saatlerde yaptığı açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres'in "Kontrol Hattı ve uluslararası sınır boyunca Hindistan askeri operasyonları konusunda çok endişeli" olduğunu ve her iki ülkeden de azami askeri kısıtlama çağrısında bulunduğunu belirtti.

"Dünya, Hindistan ve Pakistan arasında askeri bir çatışmayı kaldıramaz," dedi.

İki nükleer silaha sahip ülkenin son hamleleri çerçevesinde, Pakistan’ın Rawalpindi kentinde 14 sivil savunma noktası aktif hale getirilirken, Hindistan genelinde de “etkili sivil savunma” için tatbikatlar başlatıldı.

Öte yandan, Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha Hindistan ve Pakistan’ı sükûnete çağırdı.

Hindistan Başbakanı Modi’nin sınır ötesi suların akışını durdurma tehdidinde bulunmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, “Hindistan ve Pakistan’ın uzun vadeli barış ve bölgesel istikrarı sağlayacak sorumlu bir çözüm için çalışmasını teşvik ediyoruz,” dedi.

Bruce, Modi’nin açıklamaları hakkında yorum yapmazken, durumla ilgili çeşitli raporları gördüklerini ve “her iki hükümetle de çok düzeyli temas içinde” olduklarını ifade etti.