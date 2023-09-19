Hindistan ile Kanada arasında kriz: Diplomatlar ihraç edildi

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, "Karar, Kanada diplomatlarının Hindistan'ın içişlerine müdahale edilmesi konusunda artan endişeyi yansıtıyor" açıklaması yaptı.

Justin Trudeau, Kanada istihbaratının, Nijjar’ın öldürülmesiyle Hindistan devleti arasında "güvenilir" bir bağlantı tespit ettiğini duyurdu.

Trudeau, son G20 Zirvesi'nde Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yle görüşmesinde bu konuyu gündeme getirdiğini açıkladı.

Trudeau dün Kanada Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, "Yabancı bir hükümetin Kanada topraklarında bir Kanada vatandaşının öldürülmesine karışması egemenliğimizin kabul edilemez ihlalidir. Bu; özgür, açık ve demokratik toplumların kendilerini yönlendirdiği temel kurallara da aykırıdır" dedi.

Kanada Başbakanı, cinayetin faillerinden hesap sormakta kararlı olduğunu vurguladı.

Üst düzey bir Hint diplomat sınır dışı edildi

Nijjar, 18 Haziran’da Kanada’da Vancouver'ın yaklaşık 30 kilometre doğusundaki Surrey kentinde bir Sih tapınağı dışında, maskeli iki silahlı kişi tarafından aracında vurularak öldürülmüştü.

Hindistan daha önce Nijjar'ın ölümüyle bağlantısı olmadığını açıklamıştı.

Trudeau'nun sözleri sonrası Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İddialar saçma ve maksatlı" denildi.

ABD'den yapılan açıklamada ise Kanada'nın iddialarının "çok kaygı verici" olduğu belirtildi, faillerin adalet önünde hesap vermelerinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Jolie, Trudeau'nun konuşması sonrası, üst düzey bir Hint diplomatı sınır dışı ettiklerini açıkladı.

Jolie, adını açıklamadığı diplomatın, Hindistan Dış İstihbarat Servisi'nin araştırma ve analiz departmanında görevli olduğunu söyledi.