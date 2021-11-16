  • BIST 1.685,600
  • Altın 614,12
  • Dolar 10,2937
  • Euro 11,6624
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Hollanda, kritik Norveç maçına Louis van Gaal'siz çıkacak

» »
Van Gaal'ın, pazar akşamı antrenmandan sonra oyuncuları ve ekibiyle birlikte bisikletle otele dönerken kalçasının üzerine düşerek sakatlandığı bildirilmişti.
Hollanda, kritik Norveç maçına Louis van Gaal'siz çıkacak

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal, geçirdiği bisiklet kazası sonrası sakatlığı nedeniyle bu akşamki Norveç maçında saha kenarında görev yapamayacak.

Ülkenin kamu yayın kuruluşu NOS'un haberine göre van Gaal, Türkiye'nin de yer aldığı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda'nın bu akşam Norveç'i ağırlayacağı müsabakayı stattaki bir locadan takip edecek.

Van Gaal'ın yardımcıları aracılığıyla oyunculara gerekli talimatları vereceği belirtildi.

Yerel medyada çıkan haberlerde Van Gaal'ın, pazar akşamı antrenmandan sonra oyuncuları ve ekibiyle birlikte bisikletle otele dönerken kalçasının üzerine düşerek sakatlandığı bildirilmişti.

 

T24.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadın Kılığında Erkek Oyuncu Oynattılar15 Kasım 2021 Pazartesi 20:20
  • Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Yolunda Karadağ'ı Yenmek İstiyor15 Kasım 2021 Pazartesi 18:40
  • AKSA Liglerinde günün sonuçları14 Kasım 2021 Pazar 18:23
  • Maç sırasında bozulan stat ışıklarını futbolcu tamir etti14 Kasım 2021 Pazar 11:14
  • Türk Milli Takımı, Cebelitarık'ı 6-0 yendi13 Kasım 2021 Cumartesi 22:15
  • Suudi Arabistan Tarihinde Bir İlk13 Kasım 2021 Cumartesi 21:51
  • Dani Alves yeniden Barcelona'da13 Kasım 2021 Cumartesi 18:53
  • Sakatlıklar sonrası A Milli Futbol Takımı'na 2 Takviye13 Kasım 2021 Cumartesi 18:48
  • Galatasaraylı Futbolcu Mbaye Diagne: Taraftarımızın Da Keyif Alacağı Bir Maç Oynayacağız13 Kasım 2021 Cumartesi 17:47
  • AKSA Liglerinde günün sonuçları13 Kasım 2021 Cumartesi 17:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti