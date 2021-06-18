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Hollanda ve Belçika Son 16’da

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EURO 2020’de mücadele sürüyor…
Hollanda ve Belçika Son 16’da

EURO 2020’de mücadele sürüyor…

Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu karşılaşmasında Belçika, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmada Danimarka’yı 2-1 yendi.

Bu sonuçla çıktığı 2 maçı da kazanan Belçika, puanını 6’ya çıkardı ve gruptaki liderliğini sürdürdü. Şampiyonadaki ikinci maçından da mağlup ayrılan Danimarka ise B Grubu’nun son sırasında kaldı.

Turnuvanın C Grubu’ndaki ikinci maçların ardından ise Hollanda, liderliği garantiledi.

Avusturya’yı 2-0’la geçen Hollanda puanını 6’ya yükselterek son 16 turuna yükseldi.

C Grubu ikinci maçında Ukrayna, Kuzey Makedonya karşısında 2-1 kazandı ve EURO 2020’deki ilk puanlarını aldı.

Ukrayna, puanını 3’e getirirken Avrupa Futbol Şampiyonası’na ilk kez katılan Kuzey Makedonya ikinci maçında da puan alamadı.

Avrupa Futbol Şampiyonası’na 3 maçla devam edilecek.

Günün ilk mücadelesi E Grubu’nda saat 16.00’da İsveç ile Slovakya arasında oynanacak.

Saat 19.00’da D Grubu’nda Hırvatisan-Çekya

Saat 22.00’de ise İngiltere-İskoçya mücadeleleri var.

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