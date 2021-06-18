Hollanda ve Belçika Son 16’da

EURO 2020’de mücadele sürüyor…
Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu karşılaşmasında Belçika, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmada Danimarka’yı 2-1 yendi.
Bu sonuçla çıktığı 2 maçı da kazanan Belçika, puanını 6’ya çıkardı ve gruptaki liderliğini sürdürdü. Şampiyonadaki ikinci maçından da mağlup ayrılan Danimarka ise B Grubu’nun son sırasında kaldı.
Turnuvanın C Grubu’ndaki ikinci maçların ardından ise Hollanda, liderliği garantiledi.
Avusturya’yı 2-0’la geçen Hollanda puanını 6’ya yükselterek son 16 turuna yükseldi.
C Grubu ikinci maçında Ukrayna, Kuzey Makedonya karşısında 2-1 kazandı ve EURO 2020’deki ilk puanlarını aldı.
Ukrayna, puanını 3’e getirirken Avrupa Futbol Şampiyonası’na ilk kez katılan Kuzey Makedonya ikinci maçında da puan alamadı.
Avrupa Futbol Şampiyonası’na 3 maçla devam edilecek.
Günün ilk mücadelesi E Grubu’nda saat 16.00’da İsveç ile Slovakya arasında oynanacak.
Saat 19.00’da D Grubu’nda Hırvatisan-Çekya
Saat 22.00’de ise İngiltere-İskoçya mücadeleleri var.
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