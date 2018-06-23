HP seçim harcamalarını açıkladı

Sosyal medyadan yapılan açıklamada Halkın Partisi’nin toplamda 153 bin 703 TL harcama yaptığı kaydedildi. Halkın Partisi Genel Sekreteri Yenal Senin yerel seçim için yapılan harcamalarla ilgili açıklamada bulundu.

Buna göre Halkın Partisi yerel seçimlerde toplamda ₺153.703,00 harcama yaptı. 5 başlık altında toplanan harcama kalemlerine bakıldığında propaganda giderleri için ₺25.000,00, sosyal medya giderleri için ₺6.000,00, reklam giderleri için ₺41.200,00, etkinlik giderleri için ₺16.112,00, ve baskı giderleri için ₺65.391,00 harcama yapıldı. İ

lgili giderlerin devlet katkısı, parti üye aidatları ve bağışlardan karşılandığını belirten Senin, 14 farklı yerde mütevazı bir bütçe ile iyi bir kampanya yürüttüklerine inandıklarını söyledi. Yerel yönetimler vizyonu içinde etkin bütçe denetimi, mali tabloların halkımızla düzenli paylaşılması, ihale süreçlerinde kamu menfaatinin gözetilmesi, gereksiz ve partizanca istihdamların önüne geçilmesi gibi konuların takipçisi olacağımızı ilan ettik diyen Senin, bu bağlamda seçim giderlerimizi de şeffaf şekilde paylaşıyoruz dedi.

HP’li Belediyelerin her 6 ayda bir olmak üzere hesaplarını açıklayacağını sözlerine ekleyen Senin, bizlerde bu anlayışa bağlı kalarak seçim giderlerimizi şeffaf şekilde paylaştık dedi.