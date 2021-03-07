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HP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla mesaj yayımladı

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HP Cinsiyet Eşitliği Komitesi, 8 Mart Dünya kadınlar Günü vesilesiyle mesaj yayımladı.
HP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla mesaj yayımladı

Halkın Partisi (HP) Cinsiyet Eşitliği Komitesi, salgın sırasında ve sonrasında halihazırda, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği üzerinden yaşanan hak ihlallerinin önüne geçmek ve yeni oluşan dünya düzeninde bu grupların sömürülmesini minimumuma indirmek için çalışmalarına ve mücadelesine devam ettiğini vurguladı.

HP Cinsiyet Eşitliği Komitesi, 8 Mart Dünya kadınlar Günü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Komite mesajında, hiçbir bireyin dini, dili, ırkı, cinsiyeti, cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliği yüzünden ayrımcılığa uğramadığı, ötekileştirilmediği, sömürülmediği bir toplumsal düzen oluşturmak için bir gün değil her gün mücadele etmeye devam ettiğini belirtti.

Mesajda “Salgınla birlikte kırılgan grupların hak ihlalleri arasında kadınlar yine başta gelmektedir. Salgından korunmak için güvenli alan olarak tespit edilen ev, birçok kadın için şiddetin, tacizin arttığı, iş yükünün ikiye-üçe katlandığı bir mekana dönüşmüştür.  İnsan hakları temelinde yıllardır verilen kadın hakları ve eşitliği mücadelesi maalesef bu sürede pandeminin gölgesinde kalıp birçok coğrafyada gerilemiştir.  Ekonomik ve sağlık sorunları, kadının ezilmesi, sömürülmesi ve şiddet görmesinin önüne geçmiştir ve onu önemsiz ya da görünmez kılmıştır” denildi.

Ekonomik şartların ciddi bir şekilde zorlaştığı bu yeni düzende artan işsizlik oranlarına bakıldığında yine kadın mağduriyetinin bu durumda da çok daha fazla olduğu kaydedilen mesajda, “Diğer taraftan işini kaybetme korkusuyla, normal çalışma saatlerinin çok üzerinde ve riskli şartlar altında çalışmak zorunda kalan birçok kadın, bu fazla mesailerin karşılığını alamamakta ve emek sömürüsüne uğramaktadır” ifadeleri yer aldı.

KKTC’de  de okulların bir yıla yakındır çevrim içi olması nedeniyle çocukların evde kalması ve iş yaşamının büyük oranda çevrim içi olarak eve taşınması, kadının halihazırda eve dair sahip olduğu sorumluluklarını çokça artırmış ve farklı şekillerde sömürülmesine neden olduğu kaydedilen mesajda  şu ifadeler yer aldı:

“Diğer yandan gerek salgınla mücadelede gerekse diğer alanlarda karar verme mekanizmalarında kadının varlığı istenilen düzeyde olmayıp, çoğunlukla kadın alt kademelerde alınan kararları uygulayan konumunda kalmıştır.

Salgının gölgesinde olsa da yüzyıllardır verilen kadın hakları mücadelesini, bu mücadelede hayatını yitirilenleri saygıyla anıyor, onların mücadele ruhuyla daha aydınlık günler için çalışmaya devam ediyoruz."

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