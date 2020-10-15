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HP’li Avcıoğlu Akıncı’yı destekleyeceğini açıkladı

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Tabii ki herkesin kendi öz iradesi çerçevesinde destekleyeceği bir aday olacaktır.
HP’li Avcıoğlu Akıncı’yı destekleyeceğini açıkladı

Yusuf Avcıoğlu: Dün gerçekleştirilen parti meclisimizde üyemizin Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda serbest bırakılması kararı çıkmıştır. Tabii ki herkesin kendi öz iradesi çerçevesinde destekleyeceği bir aday olacaktır.

Her iki adayın da vizyonu ve misyonu benim Cumhurbaşkanlığı makamı için sahip olduğum ve desteklediğim görüşleri yansıtmamaktadır fakat halkımızın takdiri bu yönde olmuştur ve bize de saygı duymak düşer.

Bu bakımdan bu seçim benim için kimi o makamda görmek istediğimden çok kimi o makamda görmek istemediğime dair bir seçim olacaktır.

"Bu memleket bizim, biz yöneteceğiz" derken, kendi ülkesindeki yönetim şeklini tasvip etmediğim bir siyasi partinin KKTC Şubesi haline dönüşen bir başka siyasi partinin adayını desteklememe vicdanım el vermemektedir. Görev süresinde yapmış olduğu onlarca hata ise cabasıdır.

Önceki görev süresi içerisinde yapmış olduğu tüm hatalardan ders çıkararak, seçilmesi halinde önümüzdeki dönemde, hem yurt içinde hem de yurt dışında, halkı ayrıştırıcı değil birleştirici bir politika izleyerek, kendisini desteklemeyenlerin de Cumhurbaşkanı olduğunu unutmadan, her kesimin sesine kulak verip her kesimi kucaklayarak, gerek Uluslararası alanda gerekse Türkiye ile ilişkilerde kavga etmeden dik duracak bir Cumhurbaşkanlığı dönemi geçireceğine olan inancımla oyumu Mustafa Akıncı'ya vereceğim.

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