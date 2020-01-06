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HP'nin Cumhurbaşkanı adayı 8 Ocak'ta açıklanıyor

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HP Milletvekili Genç, Halkın Partisi’nin cumhurbaşkanı adayını bu akşamki kuruluş yıldönümünde değil 8 Ocak Çarşamba günü açıklanacağını belirtti.
HP'nin Cumhurbaşkanı adayı 8 Ocak'ta açıklanıyor

Halkın Partisi (HP) Cumhurbaşkanı adayını Çarşamba günü açıklıyor.

Birinci Boyut’a açıklamada bulunan Halkın Partisi Milletvekili Mesut Genç, Halkın Partisi’nin cumhurbaşkanı adayını bu akşamki kuruluş yıldönümünde değil 8 Ocak Çarşamba günü açıklayacağını söyledi.

Genç, “Halkın Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili süprizi bu akşamki kuruluş yıldönümümüzde değil Çarşamba günü olacak. Bugün kuruluş yıldönümümüz yarın da cumhurbaşkanlığı gündem maddesi ile ilgili Parti Meclisimizi toplayacağız. Zaten yetki de parti meclisinde olduğu için bugünden erkenden bir açıklama yapılması. Çünkü yetki Parti Meclisi’nde olduğu için yarın orada görüşülecek. En nihai karar Parti Meclisi’nde verilecek. Çarşamba günü de açıklama olacak. Tabi bununla ilgili bugün Kudret bey bilgi verecek. İlk bilgiler, ilk demeçler elbette Halkın Partisi olarak sonuçlar 4 yıllık genç bir parti olmamıza rağmen artık Kıbrıs Türk siyasetine damga vurmuş bir partiyiz. O nedenle önümüzdeki Nisan 2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Halkın Partisi olarak bizim üzerimize düşen görev ne ise yapacağız. Yarın da enine boyuna tartışıp almamız gereken ne kararlar varsa alacağız. Yani geri durmayacağız” dedi.

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