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Hristodulidis İsrail’i Ziyaret Etti

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Hristodulidis İsrail’i Ziyaret Etti
Hristodulidis İsrail’i Ziyaret Etti

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis dün İsrail’e ani bir ziyaret gerçekleştirerek İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi’yle görüştü.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün İsrail’e ani bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve Ben Gurion Havaalanında İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi’yle görüştüğünü yazdılar.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in dün Rum Hava Kuvvetlerine ait AW139 tipi helikopterle İsrail’e gittiğini ve İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Sami Revel’in de kendisine eşlik ettiğini belirtti.

Hristodulidis-Ashkenazi görüşmesinde Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, İsrail’in AB ve Arap ülkeleriyle ilişkileri ile Korona salgını konularının ele alındığını belirten gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise, iki ülke arasındaki işbirliğinin mükemmel düzeyde olduğuna vurgu yapıldığını aktardı.

Habere göre açıklamada, her iki ülkenin dışişleri bakanlarının, güvenlik, enerji, turizm, yatırımlar gibi konularda işbirliğini güçlendirme hedefine vurgu yapılarak, Korona salgınının sonuçlarının ele alındığı ifade edildi.

Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve özellikle Türkiye’nin tutumunun da görüşüldüğü belirtilen açıklamada, Libya ve Suriye konularının da ele alındığı vurgulandı.

Gazete, Hristodulidis ile Ashkenazi’nin, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasındaki üçlü işbirliği mekanizması çerçevesinde sağlanan ilerlemeyi de görüştüklerini, üç ülkenin dışişleri bakanlarının bir sonraki görüşmesinin ise Güney Kıbrıs’ta yapılmasını kararlaştırdıklarını belirtti.

İsrail’in AB ve Arap ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirme arzusunda olduğunu da belirten gazete, Güney Kıbrıs’ın bu konuda sağlayacağı katkının da dünkü görüşmenin gündeminde yer aldığını aktardı.

Gazete, Hristodulidis’in dün adaya dönüşünde yaptığı açılamada ise, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin İsrail’le aynı fikirde olduklarını söylediğini yazdı.

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