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“Hükümet Acil Önlem Almalıdır”

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“Hükümet Acil Önlem Almalıdır”
“Hükümet Acil Önlem Almalıdır”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, toplumun büyük çoğunluğunun ekonomik anlamda zor günlerden geçtiğini, dövizin yükselmesiyle birlikte bu krizin daha da derinleştiğini belirterek, “Hükümet kurma-bozma çalışmalarından iş yapamaz hale gelen hükümet ortaklarının daha fazla zaman kaybetmeden yaşanan krize karşı, toplum yararına kararlar alarak, icraat yapmalıdır” dedi.

TDP Başkanı Özyiğit bu sabah katıldığı bir Tv programında gündemdeki konulara yönelik değerlendirmelerde bulundu.
İçinde bulunulan dönemde ekonomik kriz, Pandemi Hastanesi’nin halen yapılmamış olması okulların nasıl açılacağının halen belirsizliğini koruması ve benzeri çok ciddi sorunlar olduğunu belirten Özyiğit, bu sorunlara yönelik çare üretmesi gereken UBP-HP hükümetinin ise tam terine seçimlerle ve hükümet kurma-bozma çalışmalarıyla aylardır vakit geçirdiğini, var olan sorunların ise katlanarak büyüdüğünü kaydetti.

Pandemi süreci ile birlikte ağırlaşan ekonomik krizin son günlerde dövizdeki ciddi artışla birlikte daha da derinleştiğini, sabit ve dar gelirli vatandaşlar başta olmak üzere önemli bir kitlenin ciddi bir mağduriyet yaşadığını belirten Özyiğit, hükümetin bugüne kadar palyatif ve günü birlik kararla durumu idare etmeye çalıştığını, ancak alınan önlemlerin yetersizliğinin ortada olduğunu ifade etti. Pandemi döneminde ciddi mağduriyet yaşayan, gelirleri durma noktasına gelen küçük esnaf ve zanaatkarlar başta olmak üzere birçok sektörün ekonomik zorluklarla boğuşarak ayakta kalmaya çalıştıklarını, hükümetten de destek göremeyen bu kesimlerin son döviz artışı ile artık çaresiz kaldıklarını belirten Özyiğit, ’Ekonomi uzmanlarının da belirttiği gibi dövizdeki artış bir süre daha devam edecektir. Özellikle pandemi döneminde gerek muhalefet partileri, gerekse de diğer örgütlerin önerilerini göz ardı eden hükümet bu tutumundan vazgeçerek, toplum yararın icraat yapabilmeyi ve önlem almayı başarabilmelidir. Toplumun beklentisi de budur” dedi.

“Okullar hangi şartlarda açılacak?”
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yeni eğitim yılının başlamasına çok az kalmasına rağmen okulların nasıl ve hangi şartlarda açılacağına yönelik halen net bir açıklamanın yapılmadığını belirtti. Bu konuda süreli uyarmalarına rağmen Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın hala daha okulların nasıl açılacağı, nasıl bir program uygulanacağı, öğretmen, öğrenci ve velilere ne gibi görevler düşeceği konusunda gerekli çalışmayı tamamlayıp açıklamamasının yanlışlığına vurgu yapan Özyiğit, bu çalışmanın biran önce tamamlanarak ilgili yerlere duyurularının yapılarak hazırlıkların tamamlanması gerektiğini, aksi takdirde kaosun kaçınılmaz olacağı uyarısında bulundu.

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