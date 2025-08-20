HÜR-İŞ'ten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde "kabaklı" eylem...

  • BIST 11082.95
Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ), İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’na Federasyon tarafından önerilen iki temsilci ismin Hükümet tarafından onaylanmadığı gerekçesiyle bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yaptı.
Bakanlık önünde toplanan Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Yönetim Kurulu üyeleri ve temsilcileri, yanlarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’na verilmek üzere bir de “kabak” getirdiler ve  bina kapısına  bıraktılar.

-Serdaroğlu: “İhtiyat sandığı Yönetim Kurulu’na HÜR-İŞ’in iki temsilci koyma hakkı var”

Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu basın toplantısında yaptığı konuşmada, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’na en çok iştirakçi üyeye sahip sendika olan Hür-İş Federasyonu’nun iki temsilci koyma hakkı bulunduğunu ve yıllardır iki üyeyle temsil edildiğini ama hükümetin, bu dönem HÜR-İŞ tarafından önerilen iki ismi kabul etmediğini açıkladı.       

Bakanlık önünde olma sebeplerinin "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile Müsteşarı Tahir Serhat arasındaki huzursuzluk" olmadığını belirten Serdaroğlu, “Ne birinden ne de öbüründen yanayız. Çünkü biliyoruz ki günün sonunda halkı bu denli huzursuz edenlerin hiçbiri o koltuklarda oturamayacak.” iddiasında bulundu.

Serdaroğlu, HÜR-İŞ'in İhtiyat Sandığı'nda en çok iştirakçi üyeye sahip federasyon olarak iştikakçılarının haklarını korumak için yönetime iki temsilci koyma hakkı bulunduğuna işaret ederek, "ancak ilgili Bakan ile Başbakan'ın kendisinin İhtiyat Sandığı’ndaki varlığından rahatsız olduklarını" savundu.

Serdaroğlu, 20-30 senedir İhtiyat Sandığı iştirakçisi olup Yönetim Kurulu’nda oturanlar olduğunu ancak "kendisinin iştirakçi ve Baytun Tuna’nın emekli olması nedeniyle  Yönetim Kurulu’nda yer almalarına karşı çıkıldığını" söyledi.

Kendisinin İhtiyat Sandığı’ndan borç çekmediğini, avans aldığını ve avansını da ödemesi gereken tarihte ödediğini ifade eden Serdaroğlu, “Benim borcum yok. Avans alıyorsam da orada kendi paramı alıyorum. Aldığım avansı her zaman zamanında geri ödedim.” dedi.

Ahmet Serdaroğlu, İhtiyat Sandığı’na kendisinin değil ama devletin borcu olduğunu da savunarak, “Hem de milyarlarca lira borcu var. Dolayısıyla o masada oturmayacak birisi varsa, o da devletin atayacaklarıdır. HÜR-İŞ’in değil.” iddiasında bulundu.  

Kendilerinin HÜR-İŞ olarak her zaman haklarını arayacaklarını kaydeden Serdaroğlu, basın toplantısı sonrasında mahkemeye gidecekleri bilgisini de verdi.  

Serdaroğlu, Hükümet ve Maliye'nin İhtiyat Sandığı’ndan aldıkları paraları ödeyemediklerini, hatta faizlerini dahi ödeyemeyeceklerini iddia ederek, ancak kurumun sahipsiz olmadığını belirtti.

“İhtiyat Sandığı’nın ne çalışanları, ne de oradaki mevduatlar sahipsiz değildir.” diyen Serdaroğlu, “İhtiyat Sandığı bizim geleceğimizdir, bizim varlık sebebimizdir.” şeklinde konuştu.

Serdaroğlu, basın açıklamasının sonunda kendisinin ve Baytun Tuna’nın şahıs olarak değil, Federasyon’un temsilcisi olarak orada olduklarını anımsatarak, "kendi arasındaki sorunlardan dolayı sağlıklı düşünemiyorlar" ifadesini kullandı.

Tüm bu yaşananların “kabak tadı verdiğini” öne süren Serdaroğlu, Başbakan Ünal Üstel’i bu sorunları çözmesi için göreve davet etti.  

Ahmet Serdaroğlu, HÜR-İŞ olarak mücadelelerinin devam edeceğini de yineleyerek, bugün yetiştirebilirlerse mahkemeden ara emrini  alacaklarını kaydetti.

 

