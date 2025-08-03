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İçimizdeki mankurtlar KKTC’ye ve Türkiye’ye hakaret ediyor

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Arıklı, “Mankurt” kavramının Orta Asya Türk kültüründe, milli kimliğini inkâr edip düşmana hizmet eden kişiler için kullanıldığını belirtti.
İçimizdeki mankurtlar KKTC’ye ve Türkiye’ye hakaret ediyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Kuzey Kıbrıs’ta milli kimlikten uzaklaşan ve Türkiye’ye yönelik eleştirilerde bulunan kişileri sert sözlerle eleştirdi. “İçimizdeki Mankurtlar” başlıklı açıklamasında Arıklı, bu kişileri “vatandaşı oldukları devlete ve hamisi Türkiye’ye hakaret eden” kişiler olarak nitelendirdi.

Arıklı, “Mankurt” kavramının Orta Asya Türk kültüründe, milli kimliğini inkâr edip düşmana hizmet eden kişiler için kullanıldığını belirtti. KKTC’de bu tanıma uyan çok sayıda kişi bulunduğunu savunan Arıklı, bunun temel nedeninin gençlere milli şuur aşılanamaması olduğunu ifade etti.

Açıklamasında, AKEL’in 1980’li yıllarda ortaya attığı “Kıbrıs meselesi 1974’te Türk işgaliyle başladı” tezinin ve “Kıbrıslılık kimliği” inşası çabasının son dönemde etkili olduğuna dikkat çeken Arıklı, bu fikirlerin özellikle gençler arasında yaygınlaştığını belirtti.

Arıklı paylaşımında, Emekli öğretmen Şener Elcil’in Tatlısu’daki bir arazisini, Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Simon Aykut’a ait bir şirkete sattığını, bir başka arazi için de pazarlık yaptığını ileri sürdü. Ayrıca, Elcil’in KKTC ve Türkiye’ye yönelik ağır eleştirilerde bulunduğunu hatırlattı.

Bir diğer eleştirisini ise Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı İzzet İzcan’a yönelten Arıklı, İzcan’ın Rum arazisi üzerine öğrenci yurdu yapıp işlettiğini ve bu yatırımın Kalkınma Bankası kredisiyle finanse edildiğini iddia etti.

“Barışçıl söylemle Rum’un avukatlığını yapan daha kaç kişi var?” diye soran Arıklı, Rumlara ait ev ve arazileri kullanan, bu mülkleri satan veya satın alan kişilerin durumunun ileride kurulması muhtemel bir federasyonda nasıl değerlendirileceğinin belirsiz olduğunu söyledi.

Açıklamasının sonunda Cumhurbaşkanlığı seçimlerine göndermede bulunan Arıklı, federasyon tezini savunan adayların özellikle bu sorulara yanıt vermesi gerektiğini belirtti.

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