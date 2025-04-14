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İddia: Tatar'ın adaylığına MHP kanadı "HAYIR" diyor...

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Tatar'ın adaylığına MHP kanadı "HAYIR" diyor...
İddia: Tatar'ın adaylığına MHP kanadı "HAYIR" diyor...

Türkiye'de Cumhur İttifakı'nın iki bileşeninden biri olan MHP, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın adaylığına olumlu bakmadığı öne sürülüyor.

MHP içerisindeki belirli bir  kadronun Ersin Tatar'ın adaylığından vaz geçilmesi gerektiğini ve yerine Başbakan Ünal Üstel'in aday olarak ortaya çıkarılması isteniyor.

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ersin Tatar'ın adaylığına daha önce olur verdiği konuşuluyor. Son dönemlerde  KKTC'de yaşanan "baş örtüsü" tartışmaları KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki UBP'nin adayı kim olmalı  tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

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