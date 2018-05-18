İki toplumdan eğitim sendikaları, konferans ve çalıştayda bir araya geldi

İki toplumdan eğitim sendikaları “Kamusal Nitelikli Eğitim” ana temasıyla düzenlenen eğitim konferansı ve çalıştayda bir araya geldi.

Verilen bilgiye göre, Kıbrıs’ın kuzeyinden Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi (ETUCE) ile Eğitim Enternasyonali (EI) üyesi KTOEÖS, KTÖS, DAÜ-SEN ve güneyden OELMEK, ETUCE Avrupa Direktörü Susan Flocken’in de katılımıyla 15 Mayıs – 16 Mayıs tarihlerinde Dayanışma Evi’nde ve Kıbrıs Medya Merkezi’nde konferans ve atölye çalışmaları yaptı.

ETUCE Kıbrıs Dönem Temsilcisi Tahir Gökçebel, ETUCE Direktörü Susan Flocken, ETUCE Avrupa eski Direktörü Martin Romer ve 6 sendikanın başkanlarının konuşmalarının ardından “Okullarda Taciz ve Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması” konu başlığı üzerinde konuşuldu. DAÜ öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Umut Bozkurt, “Yabancı Çocukların Eğitimi ve Oryantasyonu” konusunda istatistiki bilgi sundu.

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum öğretmenlerin katılımıyla iki toplumlu çalışma atölyeleri de düzenlendi. Atölyede, öğretmenler bilgi ve fikir alışverişinde bulunarak, olası çözümleri tartıştı. Konular üzerindeki durum tespiti ve somut öneriler hakkında, sonra yayımlanmak üzere notlar alındı.