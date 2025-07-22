İki trafik kazası: İki yaralı, bir tutuklu

Lefkoşa ile Lefkoşa-Girne ana yolunda meydana gelen iki trafik kazasında iki kişi yaralandı, alkollü olan bir sürücü ise tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Lefkoşa-Girne ana yolunda, bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada Ayhan Topçeken (E-42) yönetimindeki TSA 121 plakalı araçla sol şeritte dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada sağ şeride geçti. Araç, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve 59 miligram alkollü içki tesiri altında olan Mustafa Kahramanöz (E-46) yönetimindeki UV 587 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan her iki araç da, çelik bariyerlere çarpıp durdu.

Kazada yaralanan TSA 121 plakalı araç sürücüsü Ayhan Topçeken ve UV 587 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Arzu Küçük (K-41), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi atlına alındı.

- Alkol ve dikkatsizlik kaza getirdi

Lefkoşa’da, dün akşam, 258 miligram alkollü olan Charles Agbonson (E-41) yönetimindeki LT 734 plakalı araçla dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, Şehit Ö. Muhtar Sokak'a giriş yapıp dönüşe geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç, bir apartman önünde park halinde bulunan bir motosiklet ile üç aracın hasar görmesine neden oldu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

LT 734 plakalı araç sürücüsü Charles Agbonson, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.