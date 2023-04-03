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İlk adım bina değerlendirmesi

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Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne Bağlı İnşaat Mühendisleri Odası ile Girne Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.
İlk adım bina değerlendirmesi

Girne Belediyesi ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne Bağlı İnşaat Mühendisleri Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı. Bilimsel, toplumsal, kültürel, akademik, mesleki ve eğitim alanlarında iş birliklerini geliştirmeyi hedefleyen protokol; tüm konularda üyeler ve/veya çalışanların toplum yararına ortak projeler geliştirmelerini, iş birliği konularında toplantı ve organizasyonlar düzenlemelerini ve benzeri konularda karşılıklı iş birliği içerisinde çalışmalarını teşvik amacı ile imzalandı. Protokol kapsamında atılacak ilk adım hızlı deprem tarama yöntemi ile binaların değerlendirmeye alınması olarak açıklandı.

ŞENKUL: “HER TÜRLÜ İŞBİRLİĞİNE AÇIĞIZ”

Türkiye’de yaşanan ve ülkede de etkisi hissedilen deprem felaketinin bir vesile olduğu yönünde açıklamada bulunan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne özelde olmak üzere tüm ülke genelinde yeni bir yapılandırma sürecine gidilmesi gerektiğini vurguladı. Bu anlamda Girne’de tespit çalışmalarının başlatıldığını da sözlerine ekleyen Şenkul, asıl hedefin bundan sonra yapılacak olan binaların doğru şekilde ele alınması olduğuna değindi. Bu gün Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odası ile imzalanan bu protokolün amacının da bu hedefe dayandığını dile getiren Şenkul, bu nedenle Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası’na teşekkür etti. Şenkul, sözlerine bu ve buna benzer her türlü işbirliğine açık olduklarını belirterek devam etti.

YAĞCIOĞLU: “TÜM İMKANLARIMIZLA SEFERBERİZ.”

Başbakanlık Deprem Komitesi altında kendilerine bir görev verildiğini hatırlatan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, bu görev bağlamında ülkedeki başta kamu binaları olmak üzere birçok binayı gözlemlemek adına, görevi üstlendiklerini ve güncel metotlar ile bu görevi sürdürdüklerini belirtti. Yine çalışmalar kapsamında yaklaşık 200 üye ile birlikte hızlı bir çalışma sergilediklerini hatırlatan Yağcıoğlu, tüm okulların taranarak gerekli risk çalışmasını tamamladıklarını açıkladı. Şimdi bu protokolle aynı çalışmaların Girne Belediyesi ile işbirliği kapsamına alındığına dikkat çeken Yağcıoğlu, yine bölgede hızlı bir çalışma ile gerekli sonuçların alınacağını vurguladı. Yağcıoğlu, odanın tüm imkanları ile birlikte seferber olduğunu sözlerine ekledi.

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