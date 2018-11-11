İlk kurşundan ateşkese: Birinci Dünya Savaşı'nın kısa tarihi

Bugün 1.Dünya Savaşı’nı resmi olarak bitiren ateşkesin kabul edilmesinin 100. yıldönümü.

Arşidük Franz Ferdinand’ın öldürülmesiyle başlayan ve dünyanın birçok ülkesini girdap gibi içine çeken kanlı savaş, milyonlarca asker ve sivilin hayatını aldı, birçok ülkenin sınırlarını yeniden çizdi.

ABD’li haber ajansı Associated Press, bitiminin 100. yılında kanlı savaşın anahtar anlarıyla kısa tarihini derledi.

1914

Haziran 28: Sırplı genç Gavrilo Princip Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand’ı vurarak öldürdü.

Haziran 28: Avusturya- Macaristan Sırbistan’a savaş ilan etti

Ağustos 1: Almanya Rusya’ya savaş ilan etti

Ağustos 3: Almanya Fransa’ya savaş ilan etti

Ağustos 4: Almanya Belçika’yı işgal etti

Ağustos 23: Japonya Almanya’ya savaş ilan etti

Eylül: Marne Muharebesi Almanların Fransa üzerindeki ilerlemesini durdurdu.

Ekim 29: Osmanlı İmparatorluğu savaşa girdi

Kasım: Siper savaşı başladı

Aralık 25: Gayrıresmi noel ateşkesi

1915

Şubat: Almanların U-bot kullanımı başladı. Bu Savaş tarihinde ilk defa denizaltıların geniş kullanımı oldu.

18 Mart: Çanakkale Deniz zaferi

Nisan: Anzak güçleri Gelibolu’ya çıktı

Nisan 22: Savaştaki ilk kimyasal silah kullanımı: Belçika’nın Ypres kentinin yakınlarında klor gazı kullanıldı

Mayıs 7: Alman U- botu Birleşik Krallık gemisi Lusitania’yı batırdı

Mayıs 23: İtalya Avusturya- Macaristan’a karşı savaşa girdi

Ekim: Bulgaristan İttifak Devletleri’nin bir parçası olarak savaşa katıldı

1916

Şubat 21: Verdun Muharebesi başladı

Mart 9: Almanya Portekiz’e savaş ilan etti

Temmuz 1: Somme Muharebesi başladı ve tanklar ilk defa toplu olarak kullanılmaya başladı

Ağustos 27: Romanya, Almanya tarafından işgal edildikten sonra savaşa katıldı

Eylül 4: Birleşik Krallık, Almanya kontrolündeki Darüsselam’ı ele geçirdi

Ekim: Savaşta asker olarak görev yapan Adolf Hitler yaralandı

Aralık 23: İtilaf Devletleri Sina Yarımadasında Osmanlı güçlerini yendi

1917

Mart: Anglo- Hint güçleri Bağdat’ı ele geçirdi

Nisan 6: ABD Almanya’ya savaş ilan etti

Nisan: Vimy Ridge Muharebesi

Temmuz: Son Rus taarruzu da başarısız oldu

Ekim 15: Fransızlar casus Mata Hari’yi idam etti

Ekim 26: Brezilya İtilaf Devletleri’ne katıldı

Kasım 7: Vladimir Lenin’in liderlik ettiği Bolşevikler Rusya’da yönetimi ele geçirdi

Aralık: Kudüs Muharebesi

1918

Mart 3: Brest- Litovsk Barış Antlaşması ile Rusya doğu cephesinden çekildi

Nisan 21: Efsanevi Alman savaş pilotu ‘’Kırmızı Baron’’ Fransa’da öldü

Haziran: Belleau Wood Muharebesi

Temmuz 21: Alman denizaltısı Cape Cod’a ateş açtı. Bu ABD’nin anakarasına yapılan tek saldırı oldu

26 Eylül: Meuse- Argonne Muharebesi başladı

Ekim 30: Osmanlı İmparatorluğu İtilaf Devletleri ile ateşkes imzaladı

Ekim 31: Avusturya- Macaristan İmparatorluğu çöktü

Kasım 9: Kaiser Wilhelm II tahttan çekidi

Kasım 11: Almanya savaşı bitiren ateşkesi imzaladı