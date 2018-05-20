İlk Yardım Hayat Kurtarır!

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci, Herkesin, Herhangi Bir Kazada Sağlık Görevlileri Olay Yerine Gelene Kadar Müdahalede Bulunmak Zorunda Kalabileceğini, Bu Yüzden Tüm Bireylerin Mutlaka İlk Yardım Kursu Alması Gerektiğini, Zamanın Büyük Önem Taşıdığı İlk Yardımın Doğru Uygulandığında Hayat Kurtarıcı Olduğunu Belirtti.

“Yayaların, hayvanların ve araçların karayolu üzerinde hal ve hareketlerine trafik adı verilir.” diyen Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci, ilk yardımın ise herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlileri tarafından tıbbi yardım sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması veya durumu kötüye giden kişilerin bu durumunu önlemek amacı ile olay yerinde ya da mevcut araç ve gereçlerle yapılan geçici ve ilaçsız uygulama olduğunu belirtti.

Ülkemizde artan nüfusla birlikte trafikte araç kullanımının da arttığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci, buna pararlel trafik kazalarının da arttığını ifade etti. Kazadan sonra ilk yardım ekipleri gelene kadar olay yerinde bulunan kişilerin ilk yardımı yapması gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci, ilk yardımın hayatın zamanla yarıştığı bir anda daha çok önem arz ettiğini belirterek şöyle devam etti: “İlk yardım aslında her ne kadar insanlara tanıdık gelen bir sözcük olsa da ne yazık ki, ilk yardım sertifikasına sahip olan kişi sayısı o kadar azdır. Birçok kurum ve kuruş tarafından yıl boyunca düzenlenen ilk yardım sertifikasyon programları bu eğitimi almak isteyen herkese verilmeye çalışılmaktadır. İlk yardımın kime, ne zaman uygulanacağı ya da kimler tarafından size yapılacağı belirsiz olsa da hızlı ve doğru yapılan her müdahale sizi hayata daha da bağlayacaktır.”

İlk Yardımda Öncelik Ortam Güvenliği

İlk yardımda önceliğin ortam güvenliğin sağlanması olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci, daha sonra sırasıyla hastanın bilinç kontrolünün geldiğini ve ardından da nabız, solunum ya da kanama olup olmadığının gözlenmesi gerektiğini belirtti. Yrd. Doç. Dr. Emel Erkuş Sirkeci şöyle devam etti: “Eğer hiçbir şekilde hastadan yanıt alamıyorsak o zaman hızlı olup hemen ilk yardıma başlamalıyız. İşte böyle durumlarda o anda yalnız da olsak, mutlaka o kişinin yaşamasının bizim ellerimizde olduğunu unutmamalıyız. Tabi ki ilk yardım uygulayan kişi bilinçli değilse yapılan her müdahale, kişinin bir o kadar hayattan uzaklaşmasına sebep olacaktır. Bu nedenle her zaman bilinçli ve hızlı ilk yardım hayat kurtarır diyoruz. Bu bağlamda öncelikle sevdiklerimiz sonra kendimiz için bu eğitimi almalı ve hayatın ne getireceğini bilemeyeceğimiz düşünülürse, yaşama bir el de biz vermeliyiz.”