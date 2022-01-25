  • BIST 1.945,07
  • Altın 793.78313
  • Dolar 13.4784
  • Euro 15.2098
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul -1 °C
  • Ankara -7 °C
SON DAKİKABilim İnsanlarından Covid-19’a Yakalanıp Koku Kaybı Yaşayanlara Uyarı

IMF Küresel Büyüme Beklentisini Düşürdü

» »
Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonominin 2022 yılına önceden beklenenden daha zayıf bir konumda girdiğini belirterek, bu yıl için büyüme beklentilerini düşürdü.
IMF Küresel Büyüme Beklentisini Düşürdü

IMF raporunda Omicron varyantına bağlı olarak ülkelerde yeniden kısıtlamalar uygulanmaya başlandığı ve artan enerji fiyatlarıyla birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede beklenenden çok daha yüksek bir enflasyon görüldüğüne işaret edildi.

Raporda ayrıca Çin’in emlak sektöründe yaşanan daralma ve özel tüketimin beklenenden daha yavaş toparlanmasının da büyümenin sınırlanmasında etkili olduğu kaydedildi.

Tüm bunlara bağlı olarak global ekonomik büyüme tahmini bu yıl için yüzde 4,9’dan yüzde 4,4’e çekildi.

IMF, 2023 yılında büyümenin daha da aşağı ineceğini ve yüzde 3,8 seviyesinde gerçekleşeceğini düşünüyor. IMF’nin gelecek yıl için tahmini bir önceki tahminin -yüzde 3,6- biraz üzerinde oldu.

Raporda Türkiye’ye ilişkin büyüme tahminlerinde ise revizyon yapılmadı. Daha önce Türkiye için büyüme beklentisi yüzde 3,3 olarak açıklanmıştı.

Hükümetin geçen yıl eylül ayı başında açıkladığı Orta Vadeli Program’da (OVP) bu yıl için büyüme beklentisi yüzde 5 olarak öngörülmüştü.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya Merkez Bankası, Kripto Para Ticaretini Ve Madenciliğini Yasaklamayı Önerdi21 Ocak 2022 Cuma 04:20
  • Döviz Güne Nasıl Başladı?20 Ocak 2022 Perşembe 09:47
  • AB Düzenleyicisinden Enerji Yoğun Kripto Madenciliğin Yasaklanması Çağrısı20 Ocak 2022 Perşembe 03:42
  •  Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 87,78 dolardan işlem görüyor18 Ocak 2022 Salı 11:26
  • Döviz Güne Nasıl Başladı?18 Ocak 2022 Salı 09:41
  • Venezuela hiperenflasyondan çıktı18 Ocak 2022 Salı 03:30
  • BM: Ekonomik toparlanma için harcanan her 10 dolardan 8'i gelişmiş ülkelere gidiyor18 Ocak 2022 Salı 01:51
  • Dolar 13,54 liradan, sterlin 18,53 liradan haftaya başladı17 Ocak 2022 Pazartesi 12:22
  • Kuzey Kore, kripto para çalarak nükleer silahlara yatırım yapıyor15 Ocak 2022 Cumartesi 19:14
  • Elon Musk’ın yeni Dogecoin paylaşımı piyasayı salladı15 Ocak 2022 Cumartesi 02:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti