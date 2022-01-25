IMF Küresel Büyüme Beklentisini Düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonominin 2022 yılına önceden beklenenden daha zayıf bir konumda girdiğini belirterek, bu yıl için büyüme beklentilerini düşürdü.

IMF raporunda Omicron varyantına bağlı olarak ülkelerde yeniden kısıtlamalar uygulanmaya başlandığı ve artan enerji fiyatlarıyla birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede beklenenden çok daha yüksek bir enflasyon görüldüğüne işaret edildi.

Raporda ayrıca Çin’in emlak sektöründe yaşanan daralma ve özel tüketimin beklenenden daha yavaş toparlanmasının da büyümenin sınırlanmasında etkili olduğu kaydedildi.

Tüm bunlara bağlı olarak global ekonomik büyüme tahmini bu yıl için yüzde 4,9’dan yüzde 4,4’e çekildi.

IMF, 2023 yılında büyümenin daha da aşağı ineceğini ve yüzde 3,8 seviyesinde gerçekleşeceğini düşünüyor. IMF’nin gelecek yıl için tahmini bir önceki tahminin -yüzde 3,6- biraz üzerinde oldu.

Raporda Türkiye’ye ilişkin büyüme tahminlerinde ise revizyon yapılmadı. Daha önce Türkiye için büyüme beklentisi yüzde 3,3 olarak açıklanmıştı.

Hükümetin geçen yıl eylül ayı başında açıkladığı Orta Vadeli Program’da (OVP) bu yıl için büyüme beklentisi yüzde 5 olarak öngörülmüştü.