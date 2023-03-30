  • BIST 4.989,06
  • Altın 1213.633
  • Dolar 19.1619
  • Euro 20.9428
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAİsrail'de kriz: Netanyahu hükümetine Meclis'ten güvenoyu

IMF’den borçlu ülkeler için yardım çağrısı

» »
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, daha iyi durumda olan ülkelerin korunaksız, özellikle de borç sorunları yaşayan ülkelere yardım etmesi gerektiğini söyledi.
IMF’den borçlu ülkeler için yardım çağrısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, daha iyi durumda olan ülkelerin korunaksız, özellikle de borç sorunları yaşayan ülkelere yardım etmesi gerektiğini söyledi.

IMF Başkanı böyle bir yardımın yüksek faiz oranlarının görüldüğü ve pek çok para biriminin değer kaybettiği mevcut koşullar altında özellikle önemli olacağını söyledi.

Boao Forumu’na katılan Georgieva, “Bu ülkelere borç yönetimi sağlamak üzere daha hızlı ve daha etkili küresel mekanizmalara acil şekilde ihtiyacımız var” dedi ve bahsi geçen mekanizmaların hem borç alacak hem de borç verecek taraflara fayda sağlayacağını ekledi.

‘BELİRSİZLİK GİDERİLMİŞ OLUR’

Georgieva, “Başarılı olması durumunda küresel resimde belirsizliğe neden olan önemli bir unsur giderilmiş olur” dedi.

Davos, İsviçre’de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nun Asya versiyonu olarak nitelendirilen ve yarın bitecek olan Boao Forumu Çin’in güneyinde bulunan Hainan adasında düzenleniyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dövizde Gün Sonu Rakamları29 Kasım 2022 Salı 18:09
  • Altın Fiyatlarında Son Durum18 Kasım 2022 Cuma 10:00
  • Altın yükselirken dikkat çeken dolar tahmini15 Kasım 2022 Salı 18:36
  • KKTC’de Serbest Piyasada Son Durum!07 Kasım 2022 Pazartesi 14:24
  • Döviz Güne Nasıl Başladı07 Kasım 2022 Pazartesi 10:08
  • Döviz Haftayı Nasıl Kapattı05 Kasım 2022 Cumartesi 09:34
  • Döviz Haftayı Nasıl Kapattı04 Kasım 2022 Cuma 18:00
  • Serbest Piyasada Son Durum01 Kasım 2022 Salı 10:40
  • Döviz Güne Nasıl Başladı (1 Kasım 2022)01 Kasım 2022 Salı 09:12
  • Döviz Haftaya Nasıl Başladı (31 Ekim 2022)31 Ekim 2022 Pazartesi 09:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti