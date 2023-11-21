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İngiliz hükümeti Türk yetkililerle kalça kaldırma ameliyatı ölümlerini görüşecek

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Melissa Kerr’in ölümünün ardından ailesi, diğer insanları “kozmetik turizmine” karşı uyarıyor
İngiliz hükümeti Türk yetkililerle kalça kaldırma ameliyatı ölümlerini görüşecek

Helen Burchell | BBC News, Norfolk

Türkiye'ye kozmetik turizmi için giden İngiliz vatandaşları arasında ölüm vakalarının artması sonrası İngiliz hükümeti, Türk yetkililerle sağlık ve kozmetik turizmine dair düzenlemeleri görüşeceklerini açıkladı.

31 yaşındaki Meliss Kerr, 2019’da İstanbul’daki Medicana Haznedar Hastanesi’nde Brezilya tipi kalça kaldırma ameliyatı sırasında hayatını kaybetmişti.

İngiltere’de açılan soruşturmaya dahil olan adli tabip, kozmetik turizmi için giden kişilere yeterli bilgi verilmediğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Maria Caulfiled hükümetin bu meseleyi “ciddiyetle ele alacağını” söyledi.

Norfolk Kıdemli Adlı Tabibi Jacqueline Lake’in, benzer ölümlere engel olmak için hazırladığı rapora verdiği yanıtta Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yetkililerin yakın zamanda Türkiye’ye giderek mevkidaşlarıyla görüşeceklerini açıkladı.

İngiltere’deki soruşturmada, ameliyat sırasında Kerr’in ciğerlerine bir pıhtı gittiği ve bunun sonucunda öldüğü anlaşılmıştı.

Soruşturmada Brezilya tipi kalça kaldırma ameliyatları, tüm kozmetik ameliyatlar içinde en risklisi olarak gösterilmişti.

Bu ameliyat, yüksek riskli olması nedeniyle İngiltere’de yasak.

Adli tabip Lake, Kerr’in ameliyat öncesinde riskler hakkında yeterince bilgilendirilmediği için güvenliğini önceleyen bir karar veremediğini söyledi ve ekledi:

“Bu tür prosedürler için yurt dışına giden vatandaşlar tehdit altında.

“Gelecekte bu ölümleri daha iyi bilgi paylaşımıyla engellemenin mümkün olduğunu düşünüyorum.”

2020’de Türkiye’de liposuction (yağ aldırma) ameliyatı olan üç çocuk annesi bir kadın ölmüştü.

Bir BBC araştırması da Türkiye’ye kilo verme ameliyatı için giden yedi İngiliz’in öldüğünü bulmuştu.

Müsteşar Caulfield “Daha fazla kişinin ölmesini engellemek için Kerr’in başına gelenlerden ders almamız çok önemli” dedi ve ekledi:

“Hükümetimiz sağlık turizmi alanında hizmet sunan fakat düzenlemeleri İngiltere seviyesinde olmayan ülkeleri inceliyor.

“Bu alanda şeffaflık ve standart oluşturma, hastalara yönelik potansiyel riskleri azaltmak için önemli.

“Özellikle de Brezilya tipi kalça kaldırma (BBL) ameliyatı yaptırmak isteyenler bunun riskleri konusunda bilgilendirilmeli ve düşünmek için yeterli zamana sahip olmalı.

“BBL ameliyatlarında ölüm riski diğer kozmetik prosedürlere kıyasla en az 10 kat daha yüksek.”

Caulfiled, bu tip ameliyatlar için yurt dışına gitmenin risklerini insanlara anlatmanın etkili yollarını bulacaklarını söyledi.

Sağlık turizminin etkilerini küresel olarak ele aldıklarını belirten Caulfield, Türkiye’ye giden İngiliz sayısının çokluğu nedeniyle bu ülkeye özel bir ilgi göstereceklerini vurguladı.

Türkiye’deki Sağlık Bakanlığı, bu haber yayımlanana kadar sorularımıza yanıt vermedi.

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