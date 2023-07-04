İngiltere 140 yılın en sıcak Haziran’ını yaşadı

Met Office, geçen ayın İngiltere'de kaydedilen en sıcak Haziran ayı olduğunu bildirdi. Buna göre; kaydedilen derece, neredeyse 140 yıldan bu yana kaydedilmiş en yüksek sıcaklık seviyesi.

Birleşik Krallık ulusal hava durumu servisi Met Office, geçen ayın İngiltere’de kaydedilen en sıcak Haziran ayı olduğunu bildirdi. Met Office, insan kaynaklı iklim değişikliğinin bu tür sıcaklık kayıtlarını giderek daha olası hale getirdiği konusunda da uyarıda bulundu.

Met Office, Haziran’da termometrelere yansıyan ortalama 15,8C’lik sıcaklığın, 1940 ve 1976’da kaydedilen 14,9 °C’lik rekoru kırdığını, kaydedilen sıcaklık derecesinin neredeyse 140 yıldan bu yana en yüksek seviye olduğunu bildirdi.

Reuters’in aktardığına göre; Met Office’den Meteorolog Clare Nasir “Tüm rakamlar, ısı, sıcaklığın yoğunluğu ve ne kadar uzun olduğu konusunda yanlış yöne gittiğimizi gösteriyor” dedi.

Bilim insanları ise sıcaklıklardaki artışı durdurma çabalarının küresel ısınmanın en yıkıcı etkilerini önlemek için gerekenin altında kaldığı konusunda uyarıda bulunuyor.

Sıcak dalgalarında ‘iklim değişikliğinin parmak izi’ var

Artık rekor sıcak dalgaları dünya çapında sık görülen bir durum haline geldi. Geçen yıl İngiltere, sıcaklıkların ilk kez 40 Santigrat’ı aştığı, sıcaklıkların havaalanları ve demiryollarında aksamalara neden olduğu ve orman yangınlarına yol açtığı en sıcak gününü yaşadı.

En son rekoru “iklim değişikliğinin parmak izi” olarak tanımlayan Met Office, bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmanın, Haziran ayının 14.9C’den daha sıcak olma ihtimalinin 1940’tan bu yana en az iki katına çıktığını ortaya koyduğunu bildirdi.

Met Office İklim Ekstremleri Baş Üyesi ve Baş Meteorolog Paul Davies, “Doğal değişkenliğin yanı sıra, insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle Dünya atmosferinin arka planda ısınması, rekor yüksek sıcaklıklara ulaşma olasılığını artırdı” dedi.

Geçen hafta İspanya, 44C’ye varan sıcaklıklar kaydetti. ABD ve Çin’de de Haziran’da bir dizi sıcak dalgası kayıtlara geçti.

Öte yandan ay başında, İngiliz su tedarikçisi South East Water, yüksek sıcaklıklar ve artan içme suyu talebinin ardından İngiltere’nin Kent ve Sussex bölgelerinde hortumlarla fıskiyelere geçici bir yasak getirdi.

Met Office ayrıca, Kuzey Atlantik‘i etkileyen bir deniz sıcak dalgasının İngiltere’deki kara sıcaklıklarının artmasında temel bir rol oynadığını ve Haziran ayındaki yağış miktarının ortalamanın yalnızca yüzde 68’i kadar olduğunu bildirdi.

Ayrıca İngiltere’nin çevreden sorumlu hükümet yetkilisi Zac Goldsmith’in istifası ve ülkenin iklim danışmanlarından gelen eleştirel bir raporun ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak‘ın iklim politikaları, mercek altına alındı.

Sunak, hükümetinin emisyon azaltma konusunda bir dünya lideri olduğunu, bir çevre iyileştirme planı olduğunu ve İngiltere’nin 2021’de önemli bir iklim anlaşmasına aracılık ederek küresel olarak önemli bir rol oynadığını söylemişti.

Greenpeace ise Met Office raporunun radikal eyleme ihtiyaç olduğunu gösterdiğini belirtti.