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İngiltere: AB'den anlaşma olmadan ayrılırsak serbest dolaşım biter

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İngiliz hükümeti, Brexit için belirlenen tarih olan 31 Ekim'de, olası bir anlaşmasız ayrılma durumunda, Avrupa Birliği vatandaşlarının İngiltere'de yaşamasına ve çalışmasına olanak veren kuralların geçerliliğini yitireceğini açıkladı.
İngiltere: AB'den anlaşma olmadan ayrılırsak serbest dolaşım biter

Ülkenin yeni Başbakanı Boris Johnson, eğer AB, İngiltere parlamentosunun kabul edebileceği yeni bir mutabakata yanaşmazsa, 31 Ekim'de anlaşma olmadan birlikten ayrılınması gerektiğini savunuyor.

Henüz detayları açıklanmayan yeni yaklaşım, eski Başbakan Theresa May'in masaya koyduğu çerçeve ile büyük farklılık gösteriyor.

May hükümeti, Brexit durumunda, AB vatandaşlarına 2021 yılına kadar serbest dolaşım öngörüyordu.

Yeni çerçeve ile ilgili açıklama yapan Başbakan Boris Johnson, İngiltere'nin "göçmenliğe karşı düşmanlık duymayacağını" söyledi.

Johnson, "İngiltere'nin göçmenlik sisteminin demokratik şekilde denetleneceğini" de belirtti.

Ancak ülkedeki AB vatandaşlarının hakları için hareket eden "3 Milyon" isimli oluşum, bu olası adımın, oturum hakkı noktasına gelmemiş "milyonlarca kişinin yasal statüsünü bir gecede sonlandıracağını" savundu.

'Anlaşmasız ayrılık durumuna hazırlıklı olacağız'

Serbest dolaşım, AB vatandaşlarına, Avrupa Birliği ülkeleri arasında çalışma özgürlüğü de sağlıyor.

Boris Johnson, gelecek hafta Çarşamba ve Perşembe günü peş peşe Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmeye hazırlanıyor.

Johnson, bu görüşmeler öncesi yaptığı açıklamada, İngiltere'nin "anlaşmasız ayrılık durumuna hazırlıklı" olacağını savundu.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise, bu olasılığı engellemek için "her şeyi yapacağını" söyledi.

Anlaşmadan AB vatandaşları nasıl etkilenecek?

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan değerlendirmede ise, AB vatandaşları, 2020 Aralık ayına dek oturum başvurusu yapabilecek" denildi.

Hali hazırda oturum hakkı olan AB vatandaşları, anlaşmasız ayrılık durumundan etkilenmeyecek.

Oturum hakkı kazanma sürecinde olan AB vatandaşları da, Brexit öncesi hukuki statülerini koruyacak.

Seyahat özgürlüğünün kaldırılması yalnızca 31 Ekim'den sonra İngiltere'de çalışmak ve öğrenim görmek isteyenleri etkileyecek.

Yapılacak olası düzenleme İrlanda vatandaşlarını da direkt olarak etkilemeycek.

Theresa May yönetimi, İrlandalı siyasilerle serbest dolaşımı garanti altına alan anlaşmaları imzalamıştı.

Anlaşmadan AB vatandaşları nasıl etkilenecek?

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan değerlendirmede ise, AB vatandaşları, 2020 Aralık ayına dek oturum başvurusu yapabilecek" denildi.

Hali hazırda oturum hakkı olan AB vatandaşları, anlaşmasız ayrılık durumundan etkilenmeyecek.

Oturum hakkı kazanma sürecinde olan AB vatandaşları da, Brexit öncesi hukuki statülerini koruyacak.

Seyahat özgürlüğünün kaldırılması yalnızca 31 Ekim'den sonra İngiltere'de çalışmak ve öğrenim görmek isteyenleri etkileyecek.

Yapılacak olası düzenleme İrlanda vatandaşlarını da direkt olarak etkilemeycek.

Theresa May yönetimi, İrlandalı siyasilerle serbest dolaşımı garanti altına alan anlaşmaları imzalamıştı.

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