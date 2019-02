Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere Başbakanı Theresa May ile Brexit'i görüşecek.



AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Brexit'e ilişkin bizim görüşümüz açık ve çok kez dile getirdik. İngiliz parlamentosunda Brexit'e ilişkin bir dizi oylama oldu. Başbakan May, sonraki adımlarını anlatmak üzere gelecek. Onu memnuniyetle ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.



İngiltere parlamentosu, daha önce reddedilen Brexit anlaşmasındaki Kuzey İrlanda sınırına ilişkin "tedbir maddesinin" değiştirilmesi halinde anlaşmanın onaylanmasını içeren bir önergeyi kabul etmişti.



Başbakan Theresa May'in de destek verdiği önergenin kabulünün ardından İngiliz hükümeti AB tarafından anlaşmanın yeniden müzakereye açılmasını talep etmiş ancak AB tarafından olumlu yanıt alamamıştı.



Başbakan May'in Brexit anlaşmasındaki değişiklik taleplerine yönelik temaslarına devam etmesi bekleniyor.



May, milletvekillerinin talepleri doğrultusunda değiştirmeyi başarması halinde anlaşmayı, en geç 14 Şubat'ta yeniden parlamentoya sunacak. Değişiklikleri gerçekleştirememesi halinde ise parlamentoya bir dizi farklı seçeneği oylama imkanı sağlayacak.



İngiliz parlamentosunun değiştirilmesini talep ettiği "tedbir maddesi", İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit'in ardından fiziki sınır oluşmaması için formüle edilmişti.



May, bu maddeye ya bir zaman sınırlaması getirmeye ya da İngiltere'nin bu maddenin işlerliğine tek yanlı son vermesini sağlayacak bir mekanizma kurulmasına çalışacak.



Siyasi gözlemciler de May'in yaklaşık 2 yıl süren müzakerelerde elde edemediği tavizi kalan kısa süre içinde AB'den koparmasının zor olduğunu düşünüyor.



Tedbir maddesi İngiltere'nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana dek Gümrük Birliği içinde kalmasını, Kuzey İrlanda'nın da buna ilaveten bir dizi farklı AB kuralına tabi kalmasını öngörüyordu.

Maddeye karşı çıkanlar bunun İngiltere'yi süresiz şekilde fiili AB üyesi tutacağını ve Kuzey İrlanda'yı da tedricen İngiltere'den koparacağını ileri sürüyordu.