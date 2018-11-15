  • BIST 93.297
  • Altın 208,722
  • Dolar 5,3165
  • Euro 6,0196
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKA“Erken Tanı Ve Tedavi Hayati Önemdedir”

İngiltere Başbakanı May için “güvensizlik oylaması” talep edildi

» »
İngiltere’de Muhafazakâr Parti milletvekili Jacob Rees-Mogg, Başbakan Theresa May hakkında güvensizlik oylaması için başvurdu.
İngiltere Başbakanı May için “güvensizlik oylaması” talep edildi

İngiltere’de Muhafazakâr Parti milletvekili Jacob Rees-Mogg, Başbakan Theresa May hakkında güvensizlik oylaması için başvurdu.

Partinin “1922 Komitesi”ne mektupla başvuran sert Brexit yanlısı Rees-Mogg, May’in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını gerekçe göstererek, partinin parlamento grubunda bir güvensizlik oylamasına gidilmesini talep etti.

Muhafazakâr Parti yönetmeliğine göre 48 milletvekilinin başvurması halinde, grupta güvensizlik oylamasına gidilebiliyor.

Kurallara göre güvensizlik oylaması talepleri gizli olmak zorunda. Bununla birlikte Rees-Mogg talebini Twitter hesabından paylaşarak May’e karşı bayrak açmış oldu. Başka milletvekillerinin de kamuoyuyla paylaşmadan benzer bir başvuruda bulunmuş olabileceği belirtiliyor.

May hükümeti, dün akşam ilan ettiği Brexit anlaşmasının ardından 4 bakanın istifasıyla sarsılmıştı.
İstifa eden isimler arasında Brexit Bakanı Dominic Raab ve Çalışma Bakanı Esther McVey de yer almıştı.

Temmuz ayında Brexit Bakanı David Davis ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson, geçen cuma günü de Ulaştırmadan Sorumlu Devlet Bakanı Jo Johnson, Brexit gerekçesiyle istifa etmişti.
May’in koltuğu için adaylığını koyabilecekler arasında Raab, Davis ve Boris Johnson’ın da adları geçiyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AP: Türkiye ile müzakereler resmen askıya alınsın14 Kasım 2018 Çarşamba 17:03
  • Dantelli iç çamaşırının tecavüzcüyü beraat ettirmesi kadınları ayağa kaldırdı14 Kasım 2018 Çarşamba 16:17
  • Merkel: Gerçek bir Avrupa ordusuna ihtiyacımız var14 Kasım 2018 Çarşamba 11:49
  • İngiltere ve AB Brexit konusunda anlaştı: Şimdi ne olacak?14 Kasım 2018 Çarşamba 11:47
  • Hitler'in Yahudi kızla çekilmiş imzalı fotoğrafı açık artırmaya çıkıyor14 Kasım 2018 Çarşamba 09:48
  • İngiltere ve Avrupa Birliği anlaştı! 1 hafta içinde...13 Kasım 2018 Salı 22:09
  • Fener Rum Patriği Bartholomeos: Çipras beni hor göremez13 Kasım 2018 Salı 09:53
  • Stoltenberg'den AB'ye "Avrupa ordusu" uyarısı13 Kasım 2018 Salı 09:52
  • Çocuklarına 'Adolf' ismini veren İngiliz çift terör örgütüne üyelikten suçlu bulundu12 Kasım 2018 Pazartesi 17:48
  • 101 yaşındaki kadın, Merkel'i Macron'un eşi zannetti: Ben şansölyeyim12 Kasım 2018 Pazartesi 17:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti