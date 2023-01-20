  • BIST 5.494,65
  • Altın 1166.305
  • Dolar 18.7997
  • Euro 20.3758
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

İngiltere Başbakanı Sunak, araçta emniyet kemeri takmadığı için özür diledi

» »
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, hareket halindeki araçta sosyal medya videosu çekmek amacıyla emniyet kemerini çıkardığı için özür diledi.
İngiltere Başbakanı Sunak, araçta emniyet kemeri takmadığı için özür diledi

Başbakanlık Sözcüsü Jamie Davies, Sunak’ın kuzeybatı İngiltere’yi ziyareti esnasında resmi hükümet aracının arkasından Instagram’da yayımlamak üzere çektiği videoya eleştiriler gelmesi üzerine açıklama yaptı.

Başbakan Sunak’ın “Bunun (hareket halindeki araçta emniyet kemeri takmamanın) hata olduğunu kabul ettiğini ve özür dilediğini” belirten Davies, Sunak’ın herkesin emniyet kemeri takması gerektiğine inandığını kaydetti.

İngiltere’de emniyet kemeri takmamanın cezası 500 pounda (620 dolar) kadar ulaşabiliyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'de hemşireler yeniden greve gidiyor17 Ocak 2023 Salı 09:43
  • İngiltere: Ukrayna mevzilerini korudu16 Ocak 2023 Pazartesi 15:36
  • İngiltere'de Sağlık Sistemi Krizi! 7,2 Milyon Hasta Tedavi Bekliyor16 Ocak 2023 Pazartesi 12:13
  • Yedi köpeğin saldırıp öldürdüğü kadın için konuşan uzman: “Hayvanlar stres altında”15 Ocak 2023 Pazar 21:09
  • Prens Harry ve Prens William’ın barışmak için bir araya gelecekleri iddiası15 Ocak 2023 Pazar 18:15
  • Prens Harry’nin Taliban açıklaması ‘ikizini’ korkuttu: Hayatım tehlikede12 Ocak 2023 Perşembe 15:14
  • İngiltere ve Japonya’dan dikkat çeken askeri anlaşma12 Ocak 2023 Perşembe 10:56
  • Prens Harry: Abim hastalanırsa organ bağışlamam için dünyaya getirildim11 Ocak 2023 Çarşamba 15:20
  • Buckingham Sarayı, yıllık 776 bin TL maaşa eleman arıyor10 Ocak 2023 Salı 20:45
  • İngiltere’nin uydu fırlatma görevi başarısız oldu10 Ocak 2023 Salı 12:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti