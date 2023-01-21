  • BIST 5.490,34
  • Altın 1165.245
  • Dolar 18.8025
  • Euro 20.409
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

İngiltere Başbakanı Sunak’a sabit ceza kararı

» »
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a hareket halindeki araçta emniyet kemerini çıkardığı için sabit ceza verildi.
İngiltere Başbakanı Sunak’a sabit ceza kararı

Lancashire Emniyet Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, sosyal medyada bir bireyin Lancashire’da hareket halindeki araçta emniyet kemeri takmadığını gösteren görüntülerin incelendiği belirtildi.

Sunak’ın adının geçmediği açıklamada, 42 yaşındaki Londralı bu erkeğe sabit ceza bildirimi yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Sunak’ın ödemesi gereken cezanın miktarı hakkında bilgi verilmedi.

Buna göre, Sunak’ın ülkede, emniyet kemeri takmamanın cezası olan en fazla 500 poundu 28 gün içinde ödemesi gerekiyor.

İngiltere’de, emniyet kemeri takmadan araba sürmek gibi hafif sayılabilecek suçlar için sabit ceza bildiriminde bulunuluyor. Böylelikle konu mahkemeye taşınmadan çözüme kavuşturulabiliyor. Ancak bildirimde bulunulan kişi, genellikle para cezası olan bu karara itiraz ederse mahkemeye gidebiliyor.

Diğer yandan, sabit ceza bildirimi, bazı durumlarda sürücünün ehliyetine ceza puanı olarak işlenebiliyor.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın kuzeybatı İngiltere’yi ziyaretinde resmi aracının arkasından Instagram’da yayınlamak üzere çektiği video eleştirilmişti.

Sunak, hareket halindeki araçta sosyal medya videosu çekmek amacıyla emniyet kemerini çıkardığı için dün özür dilemişti.

İngiltere’de emniyet kemeri takmamanın cezası 500 pounda (620 dolar) kadar ulaşabiliyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'de hükümet, çift haneli maaş artışına yönelik planlarının olmadığını açıkladı19 Ocak 2023 Perşembe 17:42
  • İngiltere Kilisesi piskoposlarından ‘eşcinsel’ kararı19 Ocak 2023 Perşembe 11:32
  • İngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti18 Ocak 2023 Çarşamba 19:35
  • İngiltere'de hemşireler yeniden greve gidiyor17 Ocak 2023 Salı 09:43
  • İngiltere: Ukrayna mevzilerini korudu16 Ocak 2023 Pazartesi 15:36
  • İngiltere'de Sağlık Sistemi Krizi! 7,2 Milyon Hasta Tedavi Bekliyor16 Ocak 2023 Pazartesi 12:13
  • Yedi köpeğin saldırıp öldürdüğü kadın için konuşan uzman: “Hayvanlar stres altında”15 Ocak 2023 Pazar 21:09
  • Prens Harry ve Prens William’ın barışmak için bir araya gelecekleri iddiası15 Ocak 2023 Pazar 18:15
  • Prens Harry’nin Taliban açıklaması ‘ikizini’ korkuttu: Hayatım tehlikede12 Ocak 2023 Perşembe 15:14
  • İngiltere ve Japonya’dan dikkat çeken askeri anlaşma12 Ocak 2023 Perşembe 10:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti