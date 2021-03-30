İngiltere kendi vatandaşlarını aşılamadan diğer ülkelere Covid-19 aşısı satmayacak

İngiltere'de hükümet, ülkedeki yetişkin nüfusunun tümüne Covid-19 aşısı yapmaya odaklandıklarını belirterek, bu işlem bitene kadar komşu ya da diğer Avrupa devletlerine aşı tedariğinde bulunmayacağını açıkladı.

İngiltere'de hükümet, ülkedeki yetişkin nüfusunun tümüne Covid-19 aşısı yapmaya odaklandıklarını belirterek, bu işlem bitene kadar komşu ya da diğer Avrupa devletlerine aşı tedariğinde bulunmayacağını açıkladı.

Yaklaşık 56 milyon nüfusa sahip İngiltere'de bugüne kadar 30 milyonu aşkın kişiye Covid-19 aşısı yapıldı. İngiltere Avrupa'da Covid-19 sebebiyle en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçtiğimiz haftalarda İngiltere'nin Avrupa Birliği’ne Covid-19 aşısı satışını başlatmaması durumunda, AB’nin bu ülkeye aşı ihracatını durduracağını açıklamıştı.

Sky News'e konuşan İngiltere İş ve Enerji Bakanı Kwasi Kwarteng, "Odak noktamızın İngiltere'yi güvende tutmaya çalışmak olduğunu düşünüyorum, diğer ülkelerle de işbirliği içinde çalışmak istiyoruz, ancak asıl önceliğimiz aşının piyasaya sürülmesidir" diye konuştu.

Aşı kampanyası konusunda diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte çalıştıklarını belirten Kwarteng, ortada rekabetçi bir durum olmadığını da sözlerine ekledi. İngiliz Bakan fazla aşı dozlarını İrlanda ile paylaşabileceklerini ancak şu anda ülkelerinde çok sayıda aşılanması gereken vatandaş olduğunu kaydetti.

ABD'den İngiltere'ye 60 milyon doz aşı gelecek

Avrupa'da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere, başta Pfizer-BioNTech olmak üzere AstraZeneca gibi firmalardan milyonlarca doz Covid-19 aşısı satın aldı.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, yakın bir zamanda ABD merkezli Novavax firmasıyla anlaşarak toplamda 60 milyon dozu aşkın Covid-19 aşısı satın alacağını açıklamıştı. Novavax'ın geliştirdiği aşının yüzde 90 oranında koruma sağladığı belirtiliyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, gelecekte dünyayı tehdit edebilecek hastalıklara karşı birlikte hareket edebilmek için uluslararası bir anlaşmaya yeşil ışık yakan 23 ülke liderinden biri olmuştu.

Geçtiğimiz ocak ayı başında Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere'de son bir sene içerisinde 126 bini aşkın kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybederken, ülkede 4.3 milyonu aşkın vaka görüldü.