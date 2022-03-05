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İngiltere: Kilit Kentler Ukrayna'nın Kontrolünde

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İngiltere Savunma Bakanlığı, Harkiv, Çernihiv, Mariupol gibi kilit kentlerin hala Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolünde olduğunu açıkladı.
İngiltere: Kilit Kentler Ukrayna'nın Kontrolünde

İngiltere Savunma Bakanlığı, Harkiv, Çernihiv, Mariupol gibi kilit kentlerin hala Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolünde olduğunu açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, önceki günlere göre hava saldırıları ve bombardımanlarda azalma olduğu ifade edildi:

“Son 24 saat içinde gözlemlenen Rus hava ve topçu saldırılarının sayısı, önceki günlere göre daha düşük oldu. Ukrayna, Harkiv, Çernihiv ve Mariupol gibi kilit şehirleri elinde tutmaya devam ediyor. Sumy'de sokak çatışması haberleri geliyor. Dört şehrin de Rus kuvvetleri tarafından kuşatılmış olduğu düşünülüyor” 

Rus birlikleri Odesa'ya ilerleyecek

Öte yandan güneyde Rus birliklerinin liman kenti Mykolavi’e ilerlediği ifade edilen açıklamada, “Rus kuvvetlerinin güneydeki liman kenti Mykolaiv'e doğru ilerlediği gözlemleniyor. Bazı birliklerin, Odesa'ya doğru ilerlemeye öncelik vermek için şehri geçmeye çalıştığı düşünülüyor” denildi.

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