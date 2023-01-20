İngiltere Kralı 3. Charles’tan hazineye 1 milyar sterlin katkı kararı

İngiltere Kralı 3. Charles'ın, Kraliyet ailesinin ve Buckingham Sarayı'nın gelirlerinden yıllık 1 milyar sterlinin İngiliz hükümetinin hazinesine aktarılmasına karar verdiği bildirildi.

İngiliz monarşisine ait arazi ve mülklerinin bağlı bulunduğu “Kraliyet Mülkü” olarak bilinen ve Kraliyet ailesinin hizmetleri ile giderlerinin karşılandığı finans kuruluşundan yapılan açıklamada, İngiltere Kralı 3. Charles’ın kararına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamada, fonun ülkede 2030’da faaliyete geçmesi planlanan 6 rüzgar tarlasının kurulması ve işletilmesi amacıyla Alman enerji şirketi RWE ile anlaşmaya vardığı bildirildi.

Bu anlaşma kapsamında, İngiltere Kralı 3. Charles’ın rüzgar tarlalarından elde edilecek ve normal koşullarda Kraliyet fonuna aktarılacak yaklaşık 1 milyar sterlin hacmindeki yıllık karın, kamu yararına kullanılması amacıyla ülke hazinesine aktarılmasını istediği belirtildi.

RÜZGAR TARLALARI OLUŞTURULACAK

Açıklamada, rüzgar enerjisinde elektrik üretiminin yapılacağı üç rüzgar tarlasının Kuzey Galler, Cumbria ve Lancashire’da, diğer üçünün ise ülkenin Yorkshire ve Lincolnshire açıklarında Kuzey Denizi’nde kurulmasının planlandığı kaydedildi.

Alman enerji şirketi RWE’den yapılan açıklamada, projenin 15 milyar sterlin toplam yatırımın ardından 2030’da toplam 8 gigavat üretim kapasitesiyle hizmet vermesinin planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, proje kapsamında ülkede 7 milyon hanenin elektrik ihtiyacının karşılanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

ÜLKEDE ENFLASYON SON 41 YILIN EN YÜKSEK SEVİYELERİNE YAKIN SEYREDİYOR

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede Aralık 2022’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 10,5 artış kaydetmişti.

Ülkede enflasyon geçen yılın ekim ayında yüzde 11,1 ile son 41 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından, kasım ayı itibarıyla hız keserek yüzde 10,7'ye gerilemişti.

İngiltere’de gıda fiyatları ise geçen yılın aralık ayında yıllık bazda yüzde 16,8 artmıştı.

Söz konusu oran, 1977 yılının eylül ayından bu yana en sert artış olarak kayda geçmişti.