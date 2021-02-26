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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth: Kendinizi düşünmüyorsanız başkalarını düşünün

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth: Kendinizi düşünmüyorsanız başkalarını düşünün
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth: Kendinizi düşünmüyorsanız başkalarını düşünün

Yaptırdığı Kovid-19 aşısının ardından canının hiç yanmadığını söyleyen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 'aşı olmanın gerekliliği' konusunda halkı uyardı. Aşı olmanın bazı kişiler için 'zor' olabileceğini belirten Kraliçe, "Kendinizi düşünmüyorsanız başkalarını düşünün" ifadelerini kullandı.

Kraliçe 2. Elizabeth, sağlık yetkilileriyle katıldığı bir video konferans toplantısında, Kovid-19 aşı deneyimini anlattı. 

​Kendisine sorulan soruya Kraliçe, "Canımı hiç acıtmadı. Bana zararı da olmadı. Çok çabuk geçti. Aşının bu kadar kolay olmasına şaşıran insanlardan çok fazla mektup aldım" cevabını verdi.

'Vebaya benziyor'

Aşı olmanın bazı kişiler için 'zor bir deneyim' olabileceğini belirten Kraliçe, yaptığı çağrıda insanların, kendilerini düşünmeyip başka insanların hayatını düşünmeye davet etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını veba salgınına benzeten Kraliçe, ülkede yürütülen aşılama programının savaş yıllarındaki seferberliği andırdığını söyledi.

Yaklaşık 68 milyon nüfus olan İngiltere'de, bugün itibarıyla 18 milyon 691 kişiye birinci doz aşı yapıldı. Bu kişilerden 700 binden fazlasının da ikinci doz aşıları tamamlandı. Ülkede 50 yaş üzerindeki herkesin 15 Nisan'a, geri kalan nüfusun da Temmuz ayı sonuna kadar aşılanması planlanıyor.

 

 

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