İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth: Kendinizi düşünmüyorsanız başkalarını düşünün

Yaptırdığı Kovid-19 aşısının ardından canının hiç yanmadığını söyleyen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 'aşı olmanın gerekliliği' konusunda halkı uyardı. Aşı olmanın bazı kişiler için 'zor' olabileceğini belirten Kraliçe, "Kendinizi düşünmüyorsanız başkalarını düşünün" ifadelerini kullandı.

Kraliçe 2. Elizabeth, sağlık yetkilileriyle katıldığı bir video konferans toplantısında, Kovid-19 aşı deneyimini anlattı.

​Kendisine sorulan soruya Kraliçe, "Canımı hiç acıtmadı. Bana zararı da olmadı. Çok çabuk geçti. Aşının bu kadar kolay olmasına şaşıran insanlardan çok fazla mektup aldım" cevabını verdi.

Recalling her own vaccination, Queen Elizabeth II urges those hesitant to take the coronavirus vaccine “to think about other people rather than themselves.” https://t.co/KhPlzZUzPq pic.twitter.com/HUXgRBQe2n