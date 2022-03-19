İngiltere Savunma Bakanlığı: Rusya Stratejisini Değiştirmek Zorunda Kaldı

İngiltere Savunma Bakanlığı yaptığı son istihbarat güncellemesinde, Rusya'nın Ukrayna direnişinin boyutu ve kuvveti karşısında şaşırdığını belirterek bu durumun Rusya'nın "operasyonel yaklaşımını değiştirmeye zorladığını" ifade etti.

İngiltere Savunma Bakanlığı bugün Ukrayna’da devam eden savaş durumuna ilişkin savunma istihbaratı güncellemesinde bulundu. Yapılan açıklamada, “Birleşik Krallık ve uluslararası ortaklarımız Ukrayna’yı desteklemek için birleşti. Birleşik Krallık hükümeti Ukrayna’ya bir dizi ekonomik, insani ve savunma amaçlı askeri yardım sağlıyor. Rusya ve Belarus’a ek yaptırımlar uyguluyor” denildi.

“KREMLİN ANA HEDEFLERİNE ULAŞAMADI”

Ayrıca Ukrayna’nın savunmasının Rusya’nın beklemediği kadar güçlü olması nedeniyle Rusya’nın şaşırdığı belirtilen açıklamada, “Kremlin şu ana kadar ana hedeflerine ulaşamadı. Ukrayna direnişinin ölçeği ve kuvveti karşısında şaşkına döndü. Rusya operasyonel yaklaşımını değiştirmek zorunda kaldı ve şimdi bir yıpratma stratejisi izliyor. Bunun, sivil kayıpların artması, Ukrayna altyapısının tahrip edilmesi ve insani krizin yoğunlaştırılmasıyla sonuçlanan ve ayrım gözetmeyen ateş gücü kullanımını içermesi muhtemeldir” ifadeleri kullanıldı.

Rus medyasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kontrolü altında olduğu vurgulanarak, “Putin, Rus yerel medyası üzerindeki kontrolünü güçlendirdi. Kremlin, anlatıyı kontrol etmeye, operasyonel problemlerden uzaklaşmaya ve Rus halkından yüksek zayiat sayılarını gizlemeye çalışıyor” denildi.