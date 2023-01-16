İngiltere: Ukrayna mevzilerini korudu

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan Rusya-Ukrayna savaşına dair istihbarat raporunda, hafta sonu Donbas cephesinde hem Kremina hem de Bahmut bölgelerinde yoğun çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Raporda, “15 Ocak 2023 itibarıyla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri (UAF), devam eden Wagner Grubu saldırıları karşısında Bahmut’un kuzeyindeki Soledar’da neredeyse kesinlikle mevzilerini korudu” denildi.

Kremina civarında ormanlık arazide bir dizi yerel saldırı ve karşı saldırı şeklinde çatışma yaşandığı ifade edilen raporda, “Bununla birlikte, genel olarak UAF, ön hatlarını Kremina kasabasının kenarında doğuya doğru kademeli olarak ilerletmeye devam ediyor. Son altı haftada hem Rusya hem de Ukrayna, farklı bölgelerde büyük çabalarla elde edilmiş fakat sınırlı kazanımlar elde etti” ifadelerine yer verildi.