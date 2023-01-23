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İngiltere'de Ambulans Personeli Grevde!

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İngiltere'de Ambulans Personeli Grevde!
İngiltere'de Ambulans Personeli Grevde!

Ülkede, GMB, Unison ve Unite sendikalarına üye ambulans personeli greve başladı.


Bu kapsamda, 999 hattına yapılan “hayati tehlike” bildiren çağrılar hariç, diğer taleplere gecikmeli olarak karşılık verileceği belirtiliyor.


Hükümet, çalışanların enflasyonun üzerinde maaş artışı taleplerinin karşılanamayacağı mesajını veriyor.


Ülkede Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) bünyesindeki en büyük grevin, hemşirelerin de katılımıyla 6 Şubat’ta gerçekleştirilmesi planlanıyor. 

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