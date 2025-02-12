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İngiltere'de bir parkta İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma çok sayıda patlamamış bomba bulundu

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İngiltere'nin kuzeyindeki bir çocuk oyun alanında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma çok sayıda patlamamış bomba keşfedildi.
İngiltere'de bir parkta İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma çok sayıda patlamamış bomba bulundu

İngiltere'nin Northumberland'daki Wooler kasabasının yerel yetkilileri, Scotts Oyun Parkı'nda planlanan yenileme çalışmasında çalışan işçilerin patlamamış mühimmat bulmasının ardından bomba imha uzmanlarını çağırdı.

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki bombanın İngiliz Ordusu tarafından kaldırıldığı belirtildi. Bir konsey sözcüsüne göre, daha sonra bölge konseyine bölgede tam bir araştırma yapılması gerektiği tavsiye edildi.

Sahadaki çalışmaların ilk gününde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu belirtilen 65 adet 10 kiloluk tatbikat bombası ve sis fişeği ortaya çıkardı, ikinci gün ise 90 adet daha tatbikat bombası bulundu.

Kasaba meclisine göre, parkın yeniden açılabilmesi için tüm bombaların bulunması ve kaldırılması gerekiyor. Şu ana kadar 174 mühimmatın bulunduğu belirtildi.

Kasaba konseyinden yapılan açıklamada, “Bu mühimmat tatbikat bombaları olarak tanımlansa da, hala bir yük taşıyorlar ve ilgili sayılar göz önüne alındığında, oyun parkı alanının yükleniciler ve nihayetinde ekipman kullanıcıları için bir kez daha güvenli olduğu konusunda ilgili herkesi tatmin etmek için profesyoneller tarafından kurtarılmaları gerekiyor” denildi.

Yerel politikacı Mark Mather, bölgenin İkinci Dünya Savaşı sırasında Home Guard gönüllü ordusunu eğitmek için kullanıldığını ve savaştan sonra mühimmatın gömüldüğünün anlaşıldığını söyledi.

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