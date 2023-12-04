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İngiltere’de bir sürücü adayı, teori sınavını 60’ıncı girişinde geçti

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60 kez denedi!
İngiltere’de bir sürücü adayı, teori sınavını 60’ıncı girişinde geçti

İngiltere’de bir sürücü adayı, teori sınavını 59 kez geçemeyince gündem oldu. Adı açıklanmayan kişi, Birmingham yakınlarındaki Redditch'teki bir test merkezinde sınavı geçebilmek için 1380 sterlin ve yaklaşık 60 saat harcadı.

Bu İngiltere’de bir rekor, ancak 57, 55 ve 53 kez teori sınavında başarısız olanlar da var.

Söz konusu kişi, kararlılığı nedeniyle takdir topladı.

Sürücü ve Araç Standartları Ajansı'nın (DVSA) rakamları, 2023'ün ilk yarısında sınava giren sürücü adaylarını kapsıyor.

Her bir teori sınavının maliyeti 23 sterlin ve yaklaşık bir saat sürüyor.

Öğrencilerin sınava hazırlanabileceği bir cep telefonu uygulaması çıkaran AA Sürüş Okulu'nun genel müdürü Camilla Benitz, “Bu sınavın zor olduğuna hiç şüphe yok ve bu sürücü adaylarının sınavı geçme kararlılığı inanılmaz” dedi.

Ulaştırma Bakanlığı'nın rakamları, teori sınavlarını geçme oranının 2022-2023'te, 2007-2008’e nazaran %65'ten %44'e düştüğünü gösteriyor.

İngiltere’de sürücü adaylarının uygulamalı direksiyon sınavına kaydolmadan önce teori sınavını geçmeleri gerekiyor.

Teori sınavı, 50 çoktan seçmeli sorudan oluşuyor. Adayların, Karayolları Kanunu ve araç sürüşü hakkındaki bilgilerini test eden sınavda en az 43 doğru cevap vermeleri gerekiyor.

Bunu, 14 videoyu içeren bir tehlike algılama testi takip ediyor.

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