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SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden greve gidiyor

İngiltere'de hemşireler yeniden greve gidiyor

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İngiltere ve Galler'de hemşireler, artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında adil maaş artışı talebiyle şubatta yeniden greve gideceklerini açıkladı.
İngiltere'de hemşireler yeniden greve gidiyor

Ülke çapında 300 binden fazla üyesi bulunan ve hemşireleri temsil eden RCN (Royal College of Nursing) sendikasından yapılan açıklamada, şubatta şimdiye kadarki en geniş çaplı grevin yapılacağı belirtildi.

Sendika, İngiltere ve Galler’de ocak sonuna kadar müzakerelerde ilerleme sağlanamazsa 6-7 Şubat’ta grev yapılacağını bildirdi.

İngiltere’de hemşirelerin ayrıca 18 ve 19 Ocak'ta iş bırakma eylemi yapması bekleniyor.

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’da, on binlerce hemşire 15 ve 20 Aralık’ta greve gitmişti.

RCN sendikası, yüzde 19’luk maaş zammı talebinde bulunurken, hükümet söz konusu talebin karşılanamaz olduğunu belirtiyor.

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