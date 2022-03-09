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İngiltere'de hükümete Rus uçaklarını alıkoyma yetkisi

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İngiltere, Rus uçakları ile uzay ve havacılık teknolojisi ihracatını etkileyen bir dizi yeni yaptırım açıkladı.
İngiltere'de hükümete Rus uçaklarını alıkoyma yetkisi

İngiltere, Rus uçakları ile uzay ve havacılık teknolojisi ihracatını etkileyen bir dizi yeni yaptırım açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss tarafından açıklanan önlemler, hükümete Rus uçaklarını İngiltere'de alıkoyma ve ülkeye inmesini cezai bir suç haline getirme yetkisi verecek.

Truss, değişikliklerin "Rusya ve Kremlin'e yakın olanlar üzerinde daha fazla ekonomik acı" yaratacağını söyledi.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İngiltere'nin "Rus uçaklarının Birleşik Krallık hava sahasında faaliyet göstermesini suç haline getirerek" bir adım daha ileri gittiğini açıkladı.

BBC Newsnight siyaset editörü Nick Watt, yeni kararların İngiltere'ye uçması zaten yasaklanmış olan Rus mülkiyetindeki uçakları hedef almadığını açıkladı.

Bunun yerine, zengin Ruslar tarafından kiralanan üçüncü bir ülkede kayıtlı özel jetlerin "gri bölgesini" hedef alacaklarını söyledi.

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