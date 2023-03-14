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İngiltere'de kadınlara şiddet uygulayan polislerle ilgili şikayetlerinin yüzde 90'ının incelenmediği ortaya çıktı

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İngiltere ve Galler'de kadınlara şiddet uygulayan polislerle ilgili şikayetlerinin yüzde 90'ının incelenmediği ve davayla sonuçlanmadığı ortaya çıktı.
İngiltere'de kadınlara şiddet uygulayan polislerle ilgili şikayetlerinin yüzde 90'ının incelenmediği ortaya çıktı

Ulusal Emniyet Müdürleri Konseyi (NPCC), Ekim 2021-Mart 2022 döneminde her 10 şikayetten dokuzunun davayla sonuçlanmadığını açıkladı.

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