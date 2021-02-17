  • BIST 1.541
  • Altın 396,918
  • Dolar 6,9858
  • Euro 8,4113
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 3 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKA1 vefat, 27 pozitif vaka

İngiltere'de klinik denemelerde gönüllülere bilinçli olarak Kovid-19 bulaştırılacak

» »
İngiltere'de klinik denemelerde gönüllülere bilinçli olarak Kovid-19 bulaştırılacak
İngiltere'de klinik denemelerde gönüllülere bilinçli olarak Kovid-19 bulaştırılacak

İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dünyada bir ilk olacak klinik denemeler, bir ay içinde başlayacak.

Çalışmada, 18-30 yaş grubundan 90 kadar sağlıklı yetişkin gönüllüye güvenli ve kontrollü bir ortamda Kovid-19 bulaştırılacak.

Denemede enfeksiyona ne kadar miktardaki virüsün yol açtığı, vücudun bağışıklık tepkisi ve virüsün kişiden kişiye nasıl geçtiği araştırılacak.

Katılımcılar, virüse maruz kalmalarının ardından 24 saat boyunca sağlık görevlileri ve bilim insanları tarafından yakından izlenecek.

İngiltere hükümetinin 33,6 milyon sterlin destek verdiği denemelerin ardından Kovid-19 aşısı yapılmış katılımcılara virüs bulaştırılarak başka denemeler de yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng, çalışmanın Kovid-19 ile mücadele çabalarının önemli bir unsuru olduğunu belirterek "Aşı geliştirmede çok olumlu gelişmeler kaydedilmiş olsa da uzun vadede en iyi ve en etkili aşıları bulmak istiyoruz." dedi.

Çalışmayı yönetecek olan Dr. Chris Chiu, "Nihai amacımız, bu hastalığı yenmek için hangi aşıların ve tedavilerin en iyi sonucu verdiğini belirlemek. Ancak bu çalışmada gönüllülere ihtiyacımız var." değerlendirmesini yaptı.

Denemelerde yer almak isteyenler, "UK Covid Challenge" internet sitesi aracılığıyla başvuru yapabilecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Saner 1 hafta daha kapalı olacak denirse benim tavrım iyi olmaz17 Şubat 2021 Çarşamba 12:38
  • 'Eski kas gücümün olmadığını hissediyorum'16 Şubat 2021 Salı 23:21
  • Nemli maske koruyuculuğunu kaybediyor16 Şubat 2021 Salı 23:02
  • İsrail: Pfizer BionTech'in koronavirüs aşısı yüzde 94 etkili16 Şubat 2021 Salı 22:53
  • Obezite tedavisinde 'oyunun kurallarını değiştiren' ilaç bulundu16 Şubat 2021 Salı 22:41
  • Covid varyantları ne kadar tehlikeli, aşılar işe yarayacak mı?16 Şubat 2021 Salı 22:20
  • Horlamaya çözüm,dil kaslarına elektrik vermek16 Şubat 2021 Salı 21:23
  • Türkiye'de Sağlık çalışanlarının yüzde 67'si en az bir kere şiddete maruz kaldı16 Şubat 2021 Salı 21:05
  • 'Göğüs ağrısının uzun sürmesi kalp hastalığı belirtisi olabilir' uyarısı16 Şubat 2021 Salı 19:15
  • DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Kovid-19 Vakalarının 5 Haftadır Düşüş Eğiliminde Olduğunu Belirtti16 Şubat 2021 Salı 17:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti