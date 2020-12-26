İngiltere'de koronavirüse karşı anında bağışıklık kazandıran antikor ilacı bulundu

Dünya yeni tip koronavirüs ile savaşırken, İngiltere'de bilim insanları Kovid-19 ile mücadele önemli bir adım atıyor. Geliştirilen bir antikor ilacıyla, aşıların aksine Kovid-19'a karşı anında bağışıklık kazandırılacak. İşte detaylar...

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre; İngiliz uzmanlar, Kovid-19'a karşı anında bağışıklık kazandıran bir antikor tedavisi üzerinde çalışmaya başladı. Uzun dönemli koruma sağlaması amaçlanan ilacın, yüz binlerce kişinin hayatını kurtarabileceği düşünülüyor.

HASTALIĞIN YAYILMASINI DURDURACAK

Ulusal Sağlık Sistemi'ne bağlı University College London Hastanesi (UCLH) ile ilaç şirketi AstraZeneca'nın ortaklığında ve "AZD7442" adlı antikorla geliştirilen ilaç, virüsü kapan kişiye uygulanarak, o kişinin hastalığı yaymasını ve ağır geçirmesini engelliyor.

DÜNYADA DA TEST EDLECEK

İlk olarak 10 kişilik bir ekiple denenen ilacın en az 6, en çok da 1 yıla kadar koruma sağlayacağı düşünülüyor. İlacın 1125 kişi ile global çapta denenmesi de hedefleniyor.

İlacın hastanelerde acil müdahalelerde kullanılabileceği, bakım evleri ve üniversitelerde de uygulanarak virüsün hızla yayılmasının önüne geçilebileceği belirtiliyor.

"İŞE YARARSA EN GÜÇLÜ SİLAHIMIZ OLACAK"

UCLH'den Dr. Catherine Houlihan, gazeteye verdiği demeçte, bu yöntemin işe yaraması durumunda en güçlü silahları olacağını kaydetti.