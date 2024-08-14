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İngiltere'de Müslüman otobüs şoförüne tükürüp hakaret eden kişiye 10 ay hapis cezası

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İngiltere'de Müslüman bir otobüs şoförüne, Müslüman karşıtı hakaretler edip şoför kabinine tüküren Michael Mongan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İngiltere'de Müslüman otobüs şoförüne tükürüp hakaret eden kişiye 10 ay hapis cezası

Kraliyet Savcılık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, Londra'nın Hayes bölgesinde 7 Ağustos'ta yaşanan olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alınan Mongan için Uxbridge Sulh Ceza Mahkemesinde karar duruşması yapıldı.

Açıklamaya göre, olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Mongan, görünümünü değiştirmek için saçını boyattı.

Mahkeme heyetinin, Mongan'ın ülkede 30 Temmuz'da başlayan aşırı sağcı şiddet eylemlerinin etkisiyle bu saldırıyı gerçekleştirdiğine ilişkin inancına işaret edilen açıklamaya göre, Mongan diğer bir ırkçı saldırının ardından kefaletle serbest bırakıldı. Bu olayın 27 Temmuz'da gerçekleştiği hatırlatılan açıklamada, Mongan'ın toplamda iki ırkçı saldırı ve iki mala zarar verme suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Savcı Jaswant Narwal, şunları kaydetti:

"Mongan'ın iğrenç ırkçılığı toplumumuzu ve o görüntüleri izleyenleri şok etti. Ödeme yapmadığı için otobüsten inmesini isteyen şoföre, sadece işini yaptığı için nefret dolu ırkçı hakaretler etti. Mongan'ın bu hareketi çoğu insanın kendini günlük hayatta güvende hissetmemesine sebep olan olaylar zamanında yaşandı. Mongan, zaten benzeri başka bir suçtan kefaletle serbest bırakılmıştı ve şimdi aslında pişmanlık duymadığını göstermiş oldu. Bu tür davranışların toplumumuzda yeri yoktur."

Mongan'ın, Müslüman bir otobüs şoförüne hakaret edip şoför kabinine saldırdığı görüntüler 8 Ağustos'ta sosyal medyada dolaşıma girmişti. Görüntülerde Mongan'ın şoföre, "Müslüman terörist" ve "Sen teröristsin, otobüsten aşağı in" dediği ve küfürler ettiği yer almıştı.

Şoför kabinine defalarca vuran ve tüküren Mongan, görüntülerin yayılmasından bir gün sonra 9 Ağustos'ta yakalanmış, 10 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemede mala zarar vermek ve ırkçı saldırı suçlarından suçlu bulunmuştu.

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