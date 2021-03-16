İngiltere’de polise öfke dinmiyor

Londra’da “Polis, Suç, Ceza ve Mahkemeler Yasa Tasarısı”nın görüşülmesi sırasında binlerce gösterici Parlamento Meydanı’nda toplandı.

Göstericiler, “Kadına şiddete son verin”, “Bir polis memuru onu öldürdü, diğerleri yasını tutanlara müdahale etti”, “Yasayı geri çekin” ve “Merhaba faşizm” yazılı dövizler taşıdı.

Yeni tip koronavirüs kısıtlamaları kapsamında yasak olmasına rağmen yapılan gösteride sık sık polis karşıtı slogan atıldı. Daha sonra yürüyüşe geçen eylemciler, önce parlamentonun yanındaki Westminster Köprüsü’nü, ardından da Londra Polis Teşkilatı önündeki yolu trafiğe kapattı.

Yürüyüşlerini Piccadilly Medyanı’na kadar sürdüren göstericiler, daha sonra Parlamento Meydanı’na geri döndü. Bu sırada polis, dağılmamaları durumunda güç kullanacakları konusunda eylemcileri uyardı. Yaklaşık 4 saat süren eylemin sonlarına doğru en az 2 kişi gözaltına alındı.

Tartışmalı tasarının yasalaşması durumunda polis, protestolar için başlama ve bitiş saatleri belirleyebilecek. İçişleri Bakanı, parlamento onayı olmadan nelerin kurumlar ve halk için “ciddi aksaklık” oluşturduğunu tanımlama yetkisine sahip olacak. Dolaysıyla bakan, “ciddi aksaklık” oluşturduğuna karar vererek herhangi bir protestonun bitirilmesini isteyebilecek. Resmi araçların yolunun kesilmesine müsaade edilmeyeceği için parlamento yakınlarındaki gösterilere de sınırlama getirilebilecek.