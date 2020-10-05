  • BIST 1.156
  • Altın 476,910
  • Dolar 7,7674
  • Euro 9,1349
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1335 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, 16 kişi taburcu edildi

İngiltere'de teknik hata nedeniyle 15 bin 841 Covid-19 vakasının kayıtlara geçmediği ortaya çıktı!

» »
 İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 15 bin 841 vakanın teknik sorunlar nedeniyle daha önce açıklanan günlük verilere dahil edilmediği bildirildi. 
İngiltere'de teknik hata nedeniyle 15 bin 841 Covid-19 vakasının kayıtlara geçmediği ortaya çıktı!

 İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 15 bin 841 vakanın teknik sorunlar nedeniyle daha önce açıklanan günlük verilere dahil edilmediği bildirildi. 

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, Kovid-19 vakalarını raporlama sistemlerine aktaran veri yükleme sürecinde teknik bir sorunun oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, hafta sonu yapılan çalışmalarda 25 Eylül-2 Ekim'de 15 bin 841 vakanın günlük Kovid-19 verilerine eklenmediğinin tespit edildiği ve tüm vakalara kendi kendilerini izole etmelerinin tavsiye edildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Test ve İzleme Sistemi Tıp Danışmanı Susan Hopkins, açıklanan yeni sayılarla, ülkedeki toplam vaka sayısının daha önce bildirilenlerden daha yüksek olduğunu aktardı.  

Hopkins, bu vakaların 3 Ekim'de temaslı izleme sistemine aktarıldığını ve bunların etkin bir şekilde temas takibi değerlendirmesinin yapıldığını belirtti. 

Ülkede dün 22 bin 961 Kovid-19 vakasının tespit edildiği ve bu sayının daha önce yaşanan bir teknik sorun yüzünden bildirilmeyen vakaların eklenmesi nedeniyle yüksek olduğu duyurulmuştu.

Eksik vakaların dahil edilmesiyle, ülkede toplam vaka sayısı 502 bin 978'e yükseldi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB'den İngiltere'ye 'anlaşmaya uy' çağrısı10 Eylül 2020 Perşembe 21:17
  • Johnson AB ile uzlaşma için Ekim ortasına kadar süre verdi07 Eylül 2020 Pazartesi 22:37
  • İngiltere'de okullarda corona virüs patlaması04 Eylül 2020 Cuma 17:57
  • "İngiltere'de eğitim artık bitiyor mu?"03 Eylül 2020 Perşembe 21:01
  • Koronavirüs: İngiltere'de hükümetin kış ayları için yaptırdığı araştırmanın belgeleri sızdı29 Ağustos 2020 Cumartesi 22:13
  • British Museum, Köle Tüccarı Kurucusunun Büstünü Kaldırdı25 Ağustos 2020 Salı 15:17
  • İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan İsrail Ve Filistin Arasındaki Diyaloğu Yeniden Başlatma Girişimi25 Ağustos 2020 Salı 14:30
  • Koronavirüs: İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre Covid-19 çocuklarda Tip-1 diyabete yol açabilir23 Ağustos 2020 Pazar 10:22
  • Covid-19'un İngiliz ekonomisine etkisi: İngiltere’nin kamu borcu 2 trilyon sterlini aştı21 Ağustos 2020 Cuma 22:04
  • İngiltere'de kamu borcu ilk kez 2 trilyon sterlini aştı21 Ağustos 2020 Cuma 14:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti