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İngiltere'den 155 Yolcu ve 6 Cenaze Taşıyan Uçak Ercan'a İndi

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İngiltere'den 155 Yolcu ve 6 Cenaze Taşıyan Uçak Ercan'a İndi
İngiltere'den 155 Yolcu ve 6 Cenaze Taşıyan Uçak Ercan'a İndi

İngiltere’den 155 yolcu ve 6 cenazeyi taşıyan uçak Ercan Havalimanı'na indi.

Londra'dan Ercan'a 5, 11 ve 17 Haziran’da yapılması planlanan charter seferlerin ilki bu akşam gerçekleşti.

Saat 22.00 sıralarında gelen uçaktaki yolcular, 14 gün boyunca karantinada kalacakları merkezlere taşınırken, cenazeler morga alındı.

Cenazeler yarın toprağa verilecek.

155 yolcunun İngiltere'deki Kıbrıslı Türk öğrenciler, tedavi gören hastalar, yaşlılar, aile bölünmesi yaşayanlar ve engellilerden olduğu açıklanmıştı.

İngiltere’de koronavirüs ya da başka sebeplerden hayatını kaybeden ancak uçak seferleri yapılmadığı için uzun zamandır KKTC’ye getirilemeyen 18 Kıbrıslı Türk’ten geri kalan 12’sinin cenazesi ise pazar sabahı Mağusa Limanı'na ulaşacak.

Hayatını kaybeden 18 kişiden 10'unun erkek, 8'inin kadın oldupu ve 7'sinin Covid-19 nedeniyle vefat ettiği kaydedildi.

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