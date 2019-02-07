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Instagram'da 'buzlama' dönemi

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Instagram'a gelmesi planlanan yeni özellik ile birlikte sakıncalı içeriğe sahip fotoğraf ve videolar buzlanacak.
Instagram'da 'buzlama' dönemi

Gönderileri buzlama özelliği geçtiğimiz haftalarda sosyal medyadaki gönderilerden etkilenerek intihar eden 14 yaşındaki Molly Russel olayının ardından gündeme geldi.

Instagram, bu olayı dikkate alarak zararlı olabilecek içerikleri buzlama yöntemine başvuracak.

Herhangi bir sakıncalı bir gönderinin karşınıza çıkması halinde gönderi buzlanmış şekilde gözükecek ve gönderiyi görmek için ise fotoğrafın üzerine tıklamanız gerekecek.

Oldukça fazla kullanıcıya sahip Instagram'ın bu uygulamayı gerçekleştirmesi halinde yaşanan sorunların ne kadar çözüleceği ise merak konusu.

Aynı şekilde fazla çıplaklık vb. içeren ve Instagram'ın kurallarına aykırı bulunan fotoğraflar da kim paylaşırsa paylaşsın otomatik olarak buzlanacak.

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