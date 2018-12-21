İnternetten alışveriş yapanlar dikkat!

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz: "Tüketici, ucuzluk adına parasını dolandırıcılara kaptırmamalıdır. Bilinçli tüketici her zaman kaliteli, uygun fiyat ve yerli malı arayışı içinde olmalıdır. Ucuzluk adına aldatılan tüketici, hem maldan hem de parasından olmaktadır" açıklamasında bulundu.

Yılmaz, dernek binasında düzenlediği toplantıda, derneklerine son günlerde yapılan başvurularla, internet üzerinden yapılan alışverişler sonucu oluşan ciddi mağduriyetlerin ortaya çıktığını tespit ettiklerini söyledi.​​​​​​​

Bu tür alışverişlerde tüketici mağduriyetlerinin devam ettiğini dile getiren Yılmaz, bu mağduriyetlerin giderilmesi için tüketicinin bilinçlenmesi ve ciddi bir denetimin yapılması gerektiğini vurguladı.​​​​​​​