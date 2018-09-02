IQOS Kullanırken Nelere Dikkat Edilmeli?

IQOS Sigara Kullanırken Nelere Dikkat Etmeliyim?

IQOS Sigara kullanırken dikkat etmeniz gereken iki temel durum var şarj ve temizlik. Cihaz tam şarj olduğunda yaklaşık 20 sigara içebilirsiniz. Bu sayı günlük kullanım için gayet yeterli bir rakam. Zaten günlük ortalama 10-20 IQOS sigara tüketimi yaparsınız. Tabi ki bu tamamen sizin nikotin alışkanlığınıza bağlı. Eskiden günlük iki paket kırmızı Marlboro tüketen birisi olarak yaklaşık bir aydır IQOS sigara kullanıyorum ve bir paketini biteremiyorum. Akşamdan cihazınızı şarja koyarsanız bütün bir gün sizi rahatlıkla idare edecektir. Eğer gün içerisinde biterse de yaklaşık 1 saat içerisinde tam dolu konuma geliyor. Şarj aleti bulma konusunda hiç zorluk yaşamazsınız çünkü Android sarj cihazlarına uyumludur.

IQOS Nasıl Temizlenir?

Ürünü satın aldığınızda yukarıdaki fotografta gördügünüz bir temizleme kapsülü ve temizleme çubukları ile birlikte gelir. Cihazınızı temizlemek için kullanılan son derece kullanışlı aletlerdir. Sadece yapmanız gereken cihazınızı açmak ve temizleme kapsülünün içerisine sokup 4-5 kere sag ve sola çevirmeniz. Temizleme kapsülünün iç kısmındaki fırçalar ısıtıcınızı tertemiz yapacaktır. Her paket IQOS sigara bitiminde temizlemenizi öneriyorum. Fakat oldu da temizleyemediniz ve ısıtıcınız aşırı kirlendi. Bu durumda cihazı şarj istasyonuna sokun ve temizleme dügmesine basılı tutun. Yogun kirlilik gidinceye kadar ısınacak ve sonrasında duracaktır. Cihazı çıkartın temizleme işlemini yapın. Ayrıca yukarıda ki fotografta görüldügü gibi temizleme çubuklarıda kutu içerisinden çıkacaktır. Üç günde bir bu çubuklarla cihazınızı temizlemenizi tavsiye ederim.

Cihazının Kullanım Ömrü Ne Kadar?

Philip Morris cihazı için iki sene garanti vermektedir. Fakat her pile çalışan alette olduğu gibi bu cihaz içinde bir pil ömrü söz konusu. Tam bir pil ömrü belirtilmemiş. Bazı kaynaklar 365 dolum ömrü var derken bazıları 500+ dolum ömründen bahsediyorlar. Kullanım klavuzunda özellikle belirtilen iki konu var 1. Cihazı kesinlikle açıp tamir etmeye çalışmayın eğer bir sorun yaşıyorsanız bize geri gönderin 2. IQOS sigara veya Heets çubukları haricinde hiç bir tütün ürünü ile çalıştırmayı denemeyin. Bu iki durumda da cihazınız garanti kapsamı dışına çıkacaktır.

iQos Nedir:

iQos Nedir: iQos tütünü yakmadan 350 derecede buharlaştıran bir dijital tütün buharlaştırıcıdır. Yakma işlemi olmadığından ortaya çıkan dumanda normal sigaraya göre daha az zararlı madde bulunmaktadır.

iQos dijital tütün buharlaştırıcı x 1 adet

Şarj kutusu (bu kutu taşınabilir bataryadır ve iqos bu kutu içerisinde taşınır) x 1 adet

Şarj kablosu x 1 adet

Şarj için 220w duvar adaptörü x 1 aedet

Pamuklu Temizlik çubukları x 10 adet

Temizlik için metal parça x 1 adet

Fırçalı temizlik aparatları 2 parçadan oluşur x 1adet

Heetsler kutu içeriğinde dahil değildir. Ayrıca satın alınmalıdır.

iQos Özellikleri:

iQos dijital buharlaştırıcının parametreleri:



Ağırlığı: 19,6 gram

Boyuları: 93,3 mm x 14,7 mm x 13,9 mm



Tasarımı ve boyutları oldukça moderndir ve son derece kullanışlıdır.